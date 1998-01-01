البيت الاول بمستوطنة "عميحاي" الجديدة جنوب نابلس على ارض فلسطينية خاصة

رام الله /سما/

وضع المستوطنون، اليوم الثلاثاء، أول منزل في مستوطنة "عميحاي" الجديدة على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب نابلس في الضفة الغربية. وشوهدت شاحنات تحمل عددا من البيوت المتنقلة التي تم وضعها في المستوطنة، وسط فرحة وتهليل المستوطنين المتطرفين الذين سعوا لترسيخ اعتراف حكوماتهم بمستوطنة جديدة بعد أن أخلت قوات الاحتلال البؤرة الاستيطانية "عمونا".

ومن المقرر أن يتم وضع 28 منزلا في المستوطنة الجديدة، لاستيعاب مئات المستوطنين الذي تم اخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية "عمونا" في غضون الاسابيع القليلة القادمة. وتصادر المستوطنة الجديدة أراض بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين، من ضمنها مساحات زراعية مستثمرة تصل مساحتها أكثر من 205 دونمات، وجرى وضع اليد عليها ومصادرتها العام الماضي، بذريعة "احتياجات عسكرية" وسيطر عليها جيش الاحتلال واعتبرها "أراضي دولة".

وكانت إسرائيل قد شرعت بتسوية الأراضي التي تقام المستوطنة الجديدة عليها في 11 أيلول الماضي، بهدف نقل المستوطنين الذين تم اخلاؤهم في وقت سابق من البؤرة الاستيطانية "عمونا" للسكن فيها. وقال وزير الداخلية الإسرائيلي آريه درعي في وقت سابق إنه جرى إزالة جميع العقبات أمام إعادة استئناف بناء المستوطنة ضمن ميزانية تبلغ أكثر من 40 مليون شيكل، فيما رجحت تقارير أن وزارة المالية ستحول 55 مليون شيكل إلى وزارة الداخلية لنقلها إلى المجلس الإقليمي، "ماطيه بنيامين"، في الضفة الغربية المحتلة.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربيه انه منذ صباح اليوم بدأت شركة كلفون لأعمال الحفر والبنية التحتية المحدودةبوضع البيوت المتنقلة في موقع العمل المخصص لمستوطنة عميحاي الجديدة على اراضي قرية جالود الجنوبية على حوض 16.

واكد دغلس أنه منذ الصباح تشهد المنطقة الجنوبية من قرية جالود حركة نشطة للشاحنات التي تحمل البيوت المتنقلة مع تواجد مكثف للمستوطنين وقوات الاحتلال التي تنتشر بصورة كبيرة في المنطقة.واضاف أن الكرفانات التي يتم تركيبها في موقع مستوطنة "عميحاي" في الحوض 16 المعروف باسم جبل ابو الرخم الهدف منه اسكان مؤقت لمستوطني عمونا التي تم اخلاؤها لحين الانتهاء من بناء المستوطنة الجديدة والتي يستغرق بناؤها عدة سنوات.