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صحيفة : حماس تنشئ معبراً تجارياً جديداً قرب معبر رفح

الأربعاء 21 فبراير 2018 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة : حماس تنشئ معبراً تجارياً جديداً قرب معبر رفح



غزة / سما/

 بدأت جهات حكومية تابعة لحركة "حماس" بغزة، بتهيئة ساحات جديدة تمهيداً لإنشاء معبر تجاري جديد، يقع إلى الغرب من معبر رفح بقليل.

وشوهدت آلات وجرافات تضع خزانات وقود كبيرة في حفر تحت الأرض، كما بدأ عمال بوضع بلاط أرضيات للمعبر الجديد، وتهيئة ساحات لنزول البضائع.

وقالت مصادر مطلعة إن المعبر سيخصص لنقل الوقود السائل من مصر، إضافة لسلع متوقع دخولها في الفترة المقبلة، دون أن تمر على معبر رفح الذي تسيطر عليه السلطة الوطنية الفلسطينية.

وكانت شاحنات مصرية محملة بمختلف أنواع السلع والبضائع دخلت عبر الحدود، وخرجت من بوابة صلاح الدين الحدودية التي تسيطر عليها "شرطة حماس"، دون المرور على معبر رفح. 

#حماس #معبر #غزة

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