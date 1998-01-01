تونس: يهودي مرشح "الاخوان المسلمين" لانتخابات البلدية

تونس / وكالات /

ضمت حركة "النهضة" التونسية، التي تعتبر فرعا من حركة الاخوان المسلمين في العالم العربي، ضمن قوائمها للانتخابات البلديات مرشحا يهوديا يدعى سيمون سلامة.ويعرف عن حركة "النهضة"، مرونتها من حيث المرجعية الإسلامية التي تستند اليها، وعليه فهي لا ترى أي غرابة في ترشيح شخصية يهودية ضمن إحدى قوائمها لخوض الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في السادس من ماي المقبل.ويرى قياديون في الحركة أن هذه الخطوة "تجسد انفتاح النهضة"، فيما يؤكد آخرون أن هذه الخطوة عبارة عن "مناورة سياسية" لكسب تأييد مزيد من الناخبين في الاستحقاق البلدي المقبل.

سيمون سلامة مرشح "النهضة"

وقال الناطق باسم حركة "النهضة"، عماد الخميري، "إن التونسي اليهودي سيمون سلامة سيكون ضمن إحدى القوائم التابعة لحركة النهضة، بعد استكمال الإجراءات القانونية لتقديمها".

يأتي هذا في وقت بدأت الحركة، المشاركة في الائتلاف الحكومي، تقديم قوائمها الحزبية "المنفتحة على الشخصيات المستقلة".وفتحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الخميس الماضي، باب الترشحات على أن يُغلق يوم 22 من شهر فبراير الحالي.وفي تعليقه على هذه الخطوة، يقول عضو المكتب السياسي لحركة النهضة إن ترشيحهم لتونسي يهودي على رأس أو ضمن إحدى قوائمها، "دليل إضافي على انفتاح حركته وتجسيدها لمعاني المواطنة التي لا يكون فيها الاعتبار للهوية الدينية بقدر ما ترتكز على مبادئ الكفاءة وخدمة مطالب الشعب".وعقب سيمون سلامة على اختياره ضمن قوائم حركة "النهضة" للانتخابات البلدية بقوله انه فخور ومعتز للغاية بهذا الاختيار في قوائم النهضة في بلدية المنستير.وأضاف سلامة ان حركة النهضة عاملته باحترام كبير مضيفا "اعتقد اننا مع النهضة يمكننا تغيير تونس الى الأفضل". وبخصوص ديانته قال سيمون سلامة: "لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى".