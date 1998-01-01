جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تونس: يهودي مرشح "الاخوان المسلمين" لانتخابات البلدية

الأربعاء 21 فبراير 2018 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تونس: يهودي مرشح "الاخوان المسلمين" لانتخابات البلدية



تونس / وكالات /

ضمت حركة "النهضة" التونسية، التي تعتبر فرعا من حركة الاخوان المسلمين في العالم العربي، ضمن قوائمها للانتخابات البلديات مرشحا يهوديا يدعى سيمون سلامة.ويعرف عن حركة "النهضة"، مرونتها من حيث المرجعية الإسلامية التي تستند اليها، وعليه فهي لا ترى أي غرابة في ترشيح شخصية يهودية ضمن إحدى قوائمها لخوض الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في السادس من ماي المقبل.ويرى قياديون في الحركة أن هذه الخطوة "تجسد انفتاح النهضة"، فيما يؤكد آخرون أن هذه الخطوة عبارة عن "مناورة سياسية" لكسب تأييد مزيد من الناخبين في الاستحقاق البلدي المقبل.
سيمون سلامة مرشح "النهضة"
وقال الناطق باسم حركة "النهضة"، عماد الخميري، "إن التونسي اليهودي سيمون سلامة سيكون ضمن إحدى القوائم التابعة لحركة النهضة، بعد استكمال الإجراءات القانونية لتقديمها".
يأتي هذا في وقت بدأت الحركة، المشاركة في الائتلاف الحكومي، تقديم قوائمها الحزبية "المنفتحة على الشخصيات المستقلة".وفتحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الخميس الماضي، باب الترشحات على أن يُغلق يوم 22 من شهر فبراير الحالي.وفي تعليقه على هذه الخطوة، يقول عضو المكتب السياسي لحركة النهضة إن ترشيحهم لتونسي يهودي على رأس أو ضمن إحدى قوائمها، "دليل إضافي على انفتاح حركته وتجسيدها لمعاني المواطنة التي لا يكون فيها الاعتبار للهوية الدينية بقدر ما ترتكز على مبادئ الكفاءة وخدمة مطالب الشعب".وعقب سيمون سلامة على اختياره ضمن قوائم حركة "النهضة" للانتخابات البلدية بقوله انه فخور ومعتز للغاية بهذا الاختيار في قوائم النهضة في بلدية المنستير.وأضاف سلامة ان حركة النهضة عاملته باحترام كبير مضيفا "اعتقد اننا مع النهضة يمكننا تغيير تونس الى الأفضل". وبخصوص ديانته قال سيمون سلامة: "لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى". 

أخبار ذات صلة

الغنوشي لا يستبعد منح الاخوان المسلمين"المضطهدين" في مصر اللجوء الى تونس

السعودية وموريتانيا تعلنان "الاخوان المسلمين" تنظيما ارهابيا وتحظر نشاطاتهم

فيديو: "خليفة المسلمين"البغدادي: سنثأر للفلسطينيين ويدعو المسلمين للهجرة الى دولته

مرشح ترامب "للإعلام" يرفض المنصب لـ"أسباب عائلية"

النتائج شبه الكاملة لانتخابات تونس الرئاسية: السبسي 39.5 % والمرزوقي 33.4 %

تميم ومشعل - ارشيف

صحيفة الوطن السعودية : قطر تستضيف "الاخوان" الارهابية وتدعم وكلاء ايران"حماس وحزب الله"

الأكثر قراءة اليوم

حمدان : السلطة انتهت سياسياً و نستعد لما بعد الرئيس عباس

مناورة كبيرة لأجهزة الأمن في قطاع غزة

"الخارجية الأمريكية" ترد على عباس بشان مشاركة دول أخرى في المفاوضات

صحيفة : حماس تنشئ معبراً تجارياً جديداً قرب معبر رفح

نتنياهو الفاسد الى الاستقالة والسجن..ابرز معاونيه يشهد ضده بتهمة الخيانة والغش

صور: أول لقاء يجمع الملك سلمان بالأميرين الوليد ومتعب بعد إطلاق سراحهما

بيل وبنزيمة يتأهبان لقرار ريال مدريد التخلص منهما

الأخبار الرئيسية

مزارعو الغلاف

مزارعو الغلاف يطالبون ليبرمان بدخول سكان غزة للعمل في إسرائيل

ابو حسنه : شركة اتصالات عربية كبرى استجابت لحملة الاونروا العالمية للتبرع للاجئين

الحمد الله - ارشيف

الحمد الله: رواتب موظفي غزة ستصرف فور التمكين والمطلوب تسليم الجباية والأمن الداخلي

ابو مرزوق

ابو مرزوق: صبرنا على الوضع الحالي له حدود وجاهزون للتعاون في أي ملف يخفف عن شعبنا

اسرى لدى القسام

القناة العبرية السابعة: قيادة القسام في القاهرة للتباحث حول صفقة تبادل مع "اسرائيل"

الاتصالات الفلسطينية