القوات المسلحة المصرية: مقتل 4 عناصر تكفيرية واستهداف 11 وكرا ارهابيا ومركز اعلامي

وكالات

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، البيان رقم 11 بشأن العملية شاملة سيناء 2018، والذى تضمن بعض النتائج التى حققتها القوات على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

وأسفرت العملية عن مقتل 4 عناصر تكفيرية شديدى الخطورة بعد تبادل إطلاق نار مع القوات، واستهداف 8 أوكار لعناصر إرهابية وسط وشمال سيناء، بجانب تدمير مركز إذاعى خاص بالعناصر الإرهابية، والقبض على 112 فردا من المشتبه بهم، وضبط وتدمير 13 سيارة و27 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

كما أسفرت العملية، عن نسف تدمير 350 وكرا ومخزنا للعناصر الإرهابية، تم العثور بداخلهم على عدد من العبوات الناسفة والذخائر.

وكانت من أبرز النتائج التى عرضها البيان:

- استهداف وتدمير 8 أهداف تستخدمها العناصر الإرهابية

- القضاء على 4 عناصر تكفيرية شديدى الخطورة، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزتهم

- اكتشاف وتدمير مركز إرسال إذاعى للعناصر الإرهابية

- القبض على 112 من المطلوبين على ذمة القضايا

- ضبط وتدمير13 سيارة و27 دراجة نارية بدون لوحات معدنية

- نسف وتدمير 350 وكرا ومخزنا تم اكتشافها خلال عملية التمشيط عثر ببداخلهم على عدد من العبوات الناسفة والذخائر

- اكتشاف وتدمير عدد من الخنادق المجهزة هندسيا

- اكتشاف وتفجير 41 عبوة ناسفة تم زراعتها بمناطق العمليات

- اكتشاف وتدمير 13 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر

- ضبط عدد من محاولات التهريب والهجرة غير الشرعية

نص البيان:

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، بيان رقم 11 بشأن العملية الشاملة سيناء 2018، حيث أعلنت القوات المسلحة إنه استكمالا لتطهير شمال ووسط سيناء يواصل أبناء مصر من مقاتلى القوات المسلحة والشرطة تنفيذ المهام القتالية بكل عزيمة وإصرار للقضاء على العناصر الإرهابية وتأمين الأهداف الحيوية والمرافق وأهداف السيطرة القومية والطرق المؤدية لها علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية فى إطار تنفيذ عملية المجابهة الشاملة " سيناء 2018 " وأسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الآتية :

- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد (8 ) أهداف تستخدمها العناصر الإرهابية كأماكن للإيواء والاختباء من القوات المكلفة بعمليات التمشيط والمداهمة.

- القصف المدفعى لعدد (179 ) هدفا بمناطق العمليات

- القضاء علي عدد ( 4 ) تكفيريين شديدى الخطورة بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر التى كانت بحوذتهم .

- اكتشاف وتدمير مركز إرسال إذاعى خاص بالاتصالات اللاسلكية للعناصر الإرهابية.

- القبض على عدد( 112 ) فردا من المطلوبين علي ذمة قضايا والمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

- ضبط وتدمير والتحفظ على عدد ( 13 ) سيارة، وعدد( 27 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية فى عملياتها الإجرامية.

- تدمير عدد (350 ) ملجأ ووكر ومخزن تم ضبطها خلال عمليات التمشيط لمناطق مكافحة النشاط الإرهابى عثر بداخلهم على عدد من العبوات الناسفة، وكميات من الذخائر وأجهزة الاتصال اللاسلكية.

- اكتشاف وتدمير عدد من الخنادق المجهزة هندسيا ونقطة وقود خاصة بالعناصر التكفيرية عثر بداخلها علي كميات كبيرة من براميل الوقود مخبأة تحت الأرض .

- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد (41 ) عبوة ناسفة تم زراعتها بمناطق العمليات.

- اكتشاف وتدمير عدد (13) مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط أكثر من عدد 10.5 طن من المواد المخدرة المعدة للتداول.

واستكمالا للمهام القتالية للقوات البحرية قامت القوات الخاصة البحرية بتأمين المسرح البحرى والمسطح المائى أمام مناطق العمليات ، مع استمرار تفتيش كافة السفن والعائمات المشتبه بها للتأكد من خلوها من أى عناصر إرهابية هاربة أو أسلحة أو ذخائر، مع فرض السيطرة الكاملة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، فيما واصلت القوات الجوية بالتعاون مع حرس الحدود والتشكيلات التعبوية فرض السيطرة الكاملة علي المناطق الحدودية، اسفرت عن ضبط عدد من محاولات التهريب والهجرة غير الشرعية فى الاتجاهين الغربى والجنوبى، وضبط أكثر من 500 الف قرص ترامادول مخدر .

ودفع المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة لعدد (598) كمينا وداورية أمنية غير مدبرة على الطرق والمحاور الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوى بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، والتى أسفرت عن ضبط العديد من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم.

ويواصل رجال القوات المسلحة والشرطة تنفيذ مهامهم القتالية للزود عن تراب الوطن، ورفع رايته بكل عزيمة واصرار لتظل مصر قوية مصانه بعطاء أبنائها المخلصين .