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تقبيل بالإكراه.. آخر تهمة من امرأة لترامب.. تفاصيل‎

الأربعاء 21 فبراير 2018 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقبيل بالإكراه.. آخر تهمة من امرأة لترامب.. تفاصيل‎



واشنطن / وكالات /

لا تزال التهم الجنسية تلاحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجديدها هذه المرة، اتهامه بتقبيل امرأة بالقوة.


ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن امرأة تدعى راتشيل كروكس، قولها إن ترامب أمسكها بالقوة، وقبّلها دون إرداتها.

وأوضحت كروكس أن الحادثة وقعت في ردهة أحد أبراج ترامب بنيويورك في العام 2005، وكانت حينها تبلغ من العمر 22 عاما.

وتابعت أن ترامب قبّلها بالإجبار في الطابق الـ 24 من برجه، وطلبت الإفراج عن أشرطة المراقبة، لما حدث في ذلك اليوم، وفي هذا الطابق.

وأضافت أن ترامب أمسك بيدها، واحتجزها في مكان ما من الطابق الـ24، وبدأ بتقبيلها على خدها، وسألها من أي مدينة قدمت، وهل لديها مانع بالعمل كعارضة أزياء، قبل أن يقوم بتقبيل شفتيها.

بدوره، رد ترامب على مزاعم المرأة، قائلا في تغريدة عبر "تويتر"، إنه لا يعرفها، ولم يلتقها أبدا، مؤكدا: "هذا لم يحدث أبدا".

وتابع متسائلا: "من يقوم بفعل مثل هذا وسط التواجد الأمني، وفي مكان عام؟".

وألمح ترامب إلى اتهام المرأة بتلقي أموال مقابل الافتراء عليه، طالبا من صحيفة "واشنطن بوست" إجراء تحقيق عن النساء اللاتي يتقاضين أموالا مقابل نشر الاتهامات الكاذبة ضده.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت أن راتشيل كروكس، تعمل حاليا في وظيفة إدارية بولاية أوهايو.

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