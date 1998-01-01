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صور: أول لقاء يجمع الملك سلمان بالأميرين الوليد ومتعب بعد إطلاق سراحهما

الأربعاء 21 فبراير 2018 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور: أول لقاء يجمع الملك سلمان بالأميرين الوليد ومتعب بعد إطلاق سراحهما



الرياض / وكالات /

بثت وكالة الأنباء السعودية مساء الثلاثاء صورة جمعت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني السابق خلال حفل “العرضة”.

ويعد هذا أول ظهور علني يجمع الملك سلمان بأميرين منذ إطلاق سراحهما بعد احتجازهما في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد.

وأدى الملك سلمان، مساء الثلاثاء، رقصة “العرضة” التراثية، بمشاركة أمراء ووزراء ومواطنين. وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ32 من “مهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة”، وهو أحد أهم المهرجانات الثقافية في الخليج والعالم العربي.

وكان الأمير متعب قد أعفي من منصبه في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتم إطلاق سراحه أواخر الشهر نفسه بعد أن كان موقوفًا مع عدد من الأمراء والمسؤولين بشبهات تتعلق بـ”الفساد”، فيما تم إطلاق سراح الأمير الوليد 27 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتمثل “العرضة” أحد أبرز ملامح “الجنادرية”، وهي رقصة شعبية جماعية بالسيوف من التراث الشعبي الواسع الانتشار في دول الخليج العربي.

وكانت “العرضة” تُؤدى في السابق خلال الحروب بهدف إثارة الحماسة والحمية والغيرة الوطنية لدى المحاربين، بينما تؤدى حاليا في المناسبات الوطنية والاجتماعية السعيدة.

وانطلقت في 7 فبراير/ شباط الجاري، فعاليات الدورة الـ32 من “مهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة” الذي يستمر 21 يوما، برعاية الملك سلمان، وتحل الهند ضيف شرف هذه الدورة.

والمهرجان تنظمه وزارة الحرس الوطني في العاصمة الرياض سنوياً ويعد أحد أهم المهرجانات الثقافية في الخليج والعالم العربي.

ويعد هذا أول مهرجان يتم تنظيمه بإشراف الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، وذلك بعد إعفاء الأمير متعب



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