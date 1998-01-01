وزراء الاحتلال يهاجمون خطاب الرئيس في مجلس الأمن

القدس / سما /

قال وزير الجيش الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان تعقيباً على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن:" الجميع يعرف بأن أبو مازن يدفع رواتب منفذي العمليات ضد اسرائيل من جهة، و من جهة أخرى يريد اعتراف دولي بالفلسطينيين".

كما انتقد وزير التعليم بحكومة الاحتلال، نفتالي بينت خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلاً: " انصح ابو مازن ان يركز على ايجاد مستقبل فعلي بدلاً من بناء ماضي من الخيال".

و وفقاً لأقوال بينت: "فإن شعب يخترع ماضيه لا مستقبل له، فأجداد الشعب الفلسطيني ربما كانوا قبل 5000 عام ولكن ليس هنا بل جنوباً في شبه الجزيرة العربية".

كما انتقد رئيس حزب "يش عاتيد"، يائير لابيد خطاب عباس واصفاً تصريحات عباس بالكذب.

وقال لابيد: "لا يوجد هناك ملايين اللاجئين الفلسطينيين واسرائيل ابدا لن توافق على حق العودة".