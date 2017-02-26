بيل وبنزيمة يتأهبان لقرار ريال مدريد التخلص منهما

مدريد/ وكالات/

ازدادت التكهنات بقرب رحيل الثنائي كريم بنزيمة وجاريث بيل عن ريال مدريد، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن بيل وبنزيمة يعلمان برغبة ريال مدريد في التخلي عن خدماتهما في الصيف المقبل، لذلك يدرسان أفضل العروض المتاحة أمامهما.

وأضافت الصحيفة أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الذي كان أكبر الداعمين لبيل وبنزيما لن يقف في وجه إدارة ريال مدريد بعد مستوى الثنائي المتواضع في الموسم الجاري.

وبالنسبة لكريم بنزيمة، تقول الصحيفة الكتالونية إنه يمتلك عروضا مغرية من الصين، بجانب رغبته في العودة للدوري الفرنسي الذي تألق فيه رفقة ليون قبل الانتقال لريال مدريد صيف 2009.

وتابعت الصحيفة أن جاريث بيل سيعود للدوري الإنكليزي من بوابة أحد الثنائي مانشستر يونايتد وتوتنهام، لقناعة الويلزي بأنه سيسترد مستواه القوي في البريميرليج.

وأشارت الصحيفة إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد مقتنع بأن بداية الثورة في الفريق الملكي ستأتي برحيل بيل وبنزيمة، قبل قدوم نيمار دا سيلفا من باريس

سان جيرمان في مطلع موسم 2019-2020.