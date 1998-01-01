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نتنياهو يهدد مجدداً بالرد على أي هجمات من غزة

الثلاثاء 20 فبراير 2018 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهدد مجدداً بالرد على أي هجمات من غزة



القدس المحتلة/سما/

لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بالرد على أي عمليات إطلاق نار من قطاع غزة، أو زرع عبوات ناسفة، في إشارة إلى إصابة 4 جنود إسرائيليين بانفجار عبوة، السبت الماضي، على حدود القطاع.
وقال نتنياهو، خلال مراسم تدشين قسم للطوارئ بمستشفى "بارزيلاي"، بمدينة عسقلان (غرب): "لا نريد أن نمس بحياة سكان غزة الاعتيادية، ولكن يتوجب عليهم أن يعلموا أن إسرائيل ليست من يتحمل المسؤولية عن أوضاعهم الصعبة، بل المتطرفون الذين يحكمون القطاع".
وأضاف، بحسب بيان صادر عن مكتبه "لن نمر مرور الكرام على المحاولات لخرق سيادتنا أو المس بجنودنا ومواطنينا، ونثبت ذلك مرة تلو الأخرى، وأي عمل عدواني تقوم به العناصر الإرهابية، أيًا كان، يواجه برد حازم وقوي من طرفنا".
وتابع: "لن نقبل بإطلاق نار على أراضينا، ولن نقبل بزرع عبوات ناسفة على السياج الحدودي كما حدث في نهاية الأسبوع الأخيرة، من يضربنا سيُضرَب، من لا يعمل على تهدئة الخواطر ويختار أن يشعل النار يتحمل كامل المسؤولية".
وقال نتنياهو إن "حكم حماس والتنظيمات الإرهابية حوّل قطاع غزة إلى برميل من المتفجرات، نحن نبني المستشفيات وهم يحفرون الأنفاق الإرهابية ويصنّعون الصواريخ"

#نتنياهو #غزة #حماس

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