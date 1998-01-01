مصر تقرر فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين ابتداءً من يوم غد لمدة 4 أيام

قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري غدا الاربعاء ولمد اربعة ايام في كلا الاتجاهين .

وقالت السفارة الفلسطينة بالقاهرة، أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري أربعة أيام بدء من يوم غد الأربعااء و حتى السبت ٢٤ فبراير لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين .

وتوجه سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح بالشكر الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه الدائم على تخفيف المعاناة على أبناء الشعب الفلسطيني، وللأجهزة الأمنية المصرية التي لا تتوان في تقديم كل المساعدة المستطاعة، متمنياً لمصر دوام الاستقرار والازهار ولشعبها دوام الأمن والأمان.