جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصر تقرر فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين ابتداءً من يوم غد لمدة 4 أيام

الثلاثاء 20 فبراير 2018 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تقرر فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين ابتداءً من يوم غد لمدة 4 أيام



غزة/سما/

 أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري أربعة أيام بدء من يوم غد الأربعاء ٢١ فبراير حتى السبت ٢٤ فبراير لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين .

وتوجه سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح بالشكر الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه الدائم على تخفيف المعاناة على أبناء الشعب الفلسطيني، وللأجهزة الأمنية المصرية التي لا تتوان في تقديم كل المساعدة المستطاعة، متمنياً لمصر دوام الاستقرار والازهار ولشعبها دوام الأمن والأمان.

#مصر #معبر رفح #غزة #سفارة فلسطين

أخبار ذات صلة

مصر تقرر فتح معبر رفح السبت المقبل لمدة ثلاثة أيام في الاتجاهين

فتح معبر رفح السبت القادم لمدة ثلاثة أيام في كلا الاتجاهين

معبر رفح بين مصر وغزة - ارشيف

فتح معبر رفح اليوم السبت في كلا الاتجاهين ولثلاثة أيام

معبر رفح -ارشيفية

مصر تقرر فتح معبر رفح البري 4 ايام في كلا الاتجاهين..أبو عمر: لم نبلغ بعد

معبر رفح -ارشيفية

فتح معبر رفح أيام السبت والأحد والإثنين القادم وبكلا الاتجاهين

معبر رفح -ارشيفية

سفارة فلسطين بالقاهرة: فتح معبر رفح البري أيام السبت والأحد والاثنين في الاتجاهين

الأكثر قراءة اليوم

ملكة جمال بريطانية شاركت بحرب العراق: هذا ما فعله زملائي بي‎

دحلان يدعو الى تشكيل "قيادة إنقاذ وطني"و ينفي نيته تشكيل حكومة برئاسته

مصرع عامل من غزة سقط عن ارتفاع في الداخل المحتل

طريقة "أنثوية" جديدة لتهريب المخدرات

عودة المواطنين العالقين في مطار القاهرة إلى قطاع غزة

الشئون المدنية: حصلنا على 3000 تصريح جديد للتجار في قطاع غزة

غزة: الفصائل تدعو للتحرك العاجل لإنقاذ الوضع المأساوي في غزة

الأخبار الرئيسية

عباس- ارشيف

أمام مجلس الأمن.. الرئيس عباس يطرح خطة جديدة للسلام وهذه اهم نقاطها ..

عريقات

فيديو.."قد يغضب مني الرئيس لما سأقوله".. عريقات: ليبرمان هو الرئيس الفلسطيني والسلطة ستختفي قريباً

مصالحة -ارشيفية

هارتس تزعم: مصر تضغط على حماس لتتنازل عن القطاع للسلطة الفلسطينية

اضراب

غزة: إضراب شامل وتوقف للمواصلات وحركة المرور احتجاجا على الأوضاع الكارثية

العمادي

بالفيديو .. العمادي: حل أزمة الكهرباء مرتبط بموافقة السلطة وإسرائيل

الاتصالات الفلسطينية