مصر تقرر فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين ابتداءً من يوم غد لمدة 4 أيام

غزة/سما/

أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري أربعة أيام بدء من يوم غد الأربعاء ٢١ فبراير حتى السبت ٢٤ فبراير لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين .

وتوجه سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح بالشكر الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه الدائم على تخفيف المعاناة على أبناء الشعب الفلسطيني، وللأجهزة الأمنية المصرية التي لا تتوان في تقديم كل المساعدة المستطاعة، متمنياً لمصر دوام الاستقرار والازهار ولشعبها دوام الأمن والأمان.