الشئون المدنية: حصلنا على 3000 تصريح جديد للتجار في قطاع غزة

غزة / سما/

أكد صالح الزق مسؤول ملف الشؤون المدنية في المحافظات الجنوبية أن هيئة الشؤون المدنية هي الجهة الوحيدة المخولة للتواصل مع الجانب الفلسطيني لتقديم الخدمات الى الشعب الفلسطيني.



واوضح خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، مع بعض المقاولين في مقر اتحاد القاولين الفلسطينيين في مدينة غزة، أن الوزير حسين الشيخ بذل جهود كبيرة في حل الازمة الانسانية والتخفيف من حدة الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.



وبين الزق أنه تم الحصول خلال الايام السابقة على 3000 تصريح للتجار من الجانب الإسرائيلي، منوها إلى أنها ستعمل على تحريك السوق التجاري في قطاع غزة.



وفي سياق آخر، اكد الزق انه الاحتلال الاسرائيل ابلغ الشؤون المدنية انه اذا بقي الوضع الامني مستقر سيسمح بتوسيع مساحة الصيد الى تسعة أميال ولمدة أربعة شهور.



في غضون ذلك، أكد الزق أنه تم الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي حول الشركات الطبية، مبينا أنه تمت الموافقة على ادخال الاجهزة الطبية التي يحتاجها القطاع.



