جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بماذا عقب مندوب الاحتلال في مجلس الأمن على خطاب الرئيس عباس؟

الثلاثاء 20 فبراير 2018 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
بماذا عقب مندوب الاحتلال في مجلس الأمن على خطاب الرئيس عباس؟



واشنطن/سما/

اكد  مندوب الاحتلال لدى مجلس الأمن داني دانون اليوم الثلاثاء إن رئيس السلطة محمود عباس لم يعد جزء من الحل.

وأضاف دانون خلال كلمته في مجلس الأمن "كنا ننتظر أن نتحاور مع الرئيس محمود عباس لكنه اختار الفرار، وهو لم يعد جزء من الحل بل أصبح مشكلة في وجه السلام"، متابعاً "عباس يتحدث لشعبه بلغة مختلفة عن التي يخطب بها أمام العالم، وخلال اجتماع المجلس المركزي قبل أسابيع حرض ضد إسرائيل وجعل رعاية الإرهاب سياسة رسمية من خلال الإنفاق على عائلات منفذ العمليات".

وبين "ننتظر قائداً شجاعاً مثل أنور السادات والملك حسين يأتي للقدس من أجل السلام، ونتطلع ليوم يصبح للشعب الفلسطيني قيادة تربيه على التسامح".

#عباس #احتلال

أخبار ذات صلة

الاونروا

بماذا وصفت واشنطن خطاب الرئيس عباس وماذا قالت عن تقليصات الاونروا ؟

مجلس الأمن

مندوب فلسطين : على مجلس الأمن زيارة غزة في أسرع وقت

عباس- ارشيف

محلل سياسي لـ" سما" : خطاب الرئيس عباس "خطاب منطق وعقل" سيطر عليه اليأس والاحباط

حماس

حماس ترد على خطاب الرئيس عباس في الامم المتحدة

الرئيس عباس - ارشيف

الرئيس عباس معلقا على خطاب كيري : اذا أوقفت اسرائيل الاستيطان مستعدون لاستئناف مفاوضات

اسماعيل رضوان -حماس

حماس : خطاب الرئيس عباس " محبط " و سلاح المقاومة خط أحمر

الأكثر قراءة اليوم

ملكة جمال بريطانية شاركت بحرب العراق: هذا ما فعله زملائي بي‎

دحلان يدعو الى تشكيل "قيادة إنقاذ وطني"و ينفي نيته تشكيل حكومة برئاسته

مصرع عامل من غزة سقط عن ارتفاع في الداخل المحتل

طريقة "أنثوية" جديدة لتهريب المخدرات

عودة المواطنين العالقين في مطار القاهرة إلى قطاع غزة

الشئون المدنية: حصلنا على 3000 تصريح جديد للتجار في قطاع غزة

غزة: الفصائل تدعو للتحرك العاجل لإنقاذ الوضع المأساوي في غزة

الأخبار الرئيسية

رفح - ارشيف

مصر تقرر فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين ابتداءً من يوم غد لمدة 4 أيام

عباس- ارشيف

أمام مجلس الأمن.. الرئيس عباس يطرح خطة جديدة للسلام وهذه اهم نقاطها ..

عريقات

فيديو.."قد يغضب مني الرئيس لما سأقوله".. عريقات: ليبرمان هو الرئيس الفلسطيني والسلطة ستختفي قريباً

مصالحة -ارشيفية

هارتس تزعم: مصر تضغط على حماس لتتنازل عن القطاع للسلطة الفلسطينية

اضراب

غزة: إضراب شامل وتوقف للمواصلات وحركة المرور احتجاجا على الأوضاع الكارثية

الاتصالات الفلسطينية