بماذا عقب مندوب الاحتلال في مجلس الأمن على خطاب الرئيس عباس؟

وأضاف دانون خلال كلمته في مجلس الأمن "كنا ننتظر أن نتحاور مع الرئيس محمود عباس لكنه اختار الفرار، وهو لم يعد جزء من الحل بل أصبح مشكلة في وجه السلام"، متابعاً "عباس يتحدث لشعبه بلغة مختلفة عن التي يخطب بها أمام العالم، وخلال اجتماع المجلس المركزي قبل أسابيع حرض ضد إسرائيل وجعل رعاية الإرهاب سياسة رسمية من خلال الإنفاق على عائلات منفذ العمليات".

وبين "ننتظر قائداً شجاعاً مثل أنور السادات والملك حسين يأتي للقدس من أجل السلام، ونتطلع ليوم يصبح للشعب الفلسطيني قيادة تربيه على التسامح".