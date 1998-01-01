"فتا" تعلن الإنتهاء من علاج 60 حالة عقم في مخيمات لبنان

بيروت/سما/

اعلن المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني"فتا" الإنتهاء من علاج 60 حالة من مشروع علاج العقم وأطفال الأنابيب في مخيمات لبنان والممول من رجال أعمال فلسطينيين وعرب خلال حفل فتا الخيري في أبو ظبي وبتنفيذ مركز Women's Medical Center للإخصاب بمتابعة متطوعي مركز فتا في لبنان.

وحول نتائج المشروع أوضحت رئيس مجلس إدارة "فتا"د.جليلة دحلان في تصريح لها على صفحتها الرسمية على الفيس بوك أن:"عدد الحالات التي تم الحمل: (27) منهم: - عدد الأجنة (1): 13 حالة - عدد الأجنة (2) توأم: 3 حالات - عدد الأجنة ثلاثة تواءم: 5 حالات

عدد الحالات التي اكملت العلاج وتم ارجاع الاجنة: (55) حالة عدد الحالات التي لم يكتمل علاجها ولم يتم ارجاع الاجنة: (5) حالات أما نسبة الحوامل الى الحالات التي اكتمل علاجها: (50.9%) وبذلك تكون نسبة النجاح: 46.6% والعدد المتوقع للمواليد بإذن الله: (34) مولود".

وكان مركز فتا اعلن الإنتهاء من علاج 200 حالة ضمن مشروع مماثل ينفذه المركز في قطاع غزة