ميلادينوف: الوضع الانساني والاقتصادي في غزة ينهار وسيكون له تبعات خطيرة

واشنطن/سما/

دعا "نيكولاي ملادينوف" الأمين العام لمجلس، إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين

وقال، إنّ بناء المستوطنات ليس طريقة أخلاقية تستخدمها اسرائيل في الضفة الغربية وهدم البيوت الفلسطينية وتشرد 33 من العائلات الفلسطينية والاعتداء علي المدارس وهدم مدرسة ابو أنور للمرة السادسة حتي اللحظة وهي ممارسة اسرائيلية تطبق على الأرض.

ونوّه إلى، أنّ الوضع في غزة هناك وضع اقتصادي وانساني غير طبيعي هناك ولا يمكن ان يكون وضعا مستداما وهناك انهيار في غزة وسيتبع له تبعات خطيرة، وتم توجيه نداء لقطر والامارات وسيدعمون قطاع غزة.

وتابع، اسرائيل صادقت مؤخراً على مشاريع استيطانية في بيت لحم وهذا مخالف للقانون الدولي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وكان الرئيس محمود عباس في اجتمع مقر إقامته في مدينة نيويورك اليوم الثلاثاء، مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وأطلع الرئيس الوزير الكويتي على آخر تطورات القضية الفلسطينية، وشكره على حضوره لترؤس الجلسة الاستثنائية لمجلس الأمن والتي سيلقي فيها سيادته كلمة هامة مساء اليوم الثلاثاء.

وجدد الرئيس شكره لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وللشعب الكويتي على دعمهم المستمر لشعبنا وقضيته العادلة.

يتبع..