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أبو زهري: تصريحات "عريقات" بأن ليبرمان هو الرئيس تضع الأمور في نصابها

الثلاثاء 20 فبراير 2018 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو زهري: تصريحات "عريقات" بأن ليبرمان هو الرئيس تضع الأمور في نصابها



رام الله/سما/

قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري اليوم الثلاثاء، إنّ تصريحات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بان ليبرمان هو الرئيس تضع الأمور في نصابها".

وأضاف أبو زهري في تصريحاتٍ صحفية عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ تصريحات عريقات تفرض على قيادة فتح مغادرة لغة التمكين وفرض العقوبات على غزة وضرورة انجاز الوحدة الوطنية لمواجهة هذه التحديات.

وكان عريقات اكد  بانّ "سأقول أمورًا قد تغضب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.. أنا أعتقد أن الرئيس الحقيقي للشعب الفلسطيني هو وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، أما رئيس الوزراء الفلسطيني فهو المنسق بولي مردخاي".

#حماس #ابو زهري #ليبرمان

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