السفير العمادي يلتقي مدير عمليات "أونروا" بغزة

غزة/سما/

التقى السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السيد ماتياس شمالي، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ظهر اليوم الثلاثاء في مكتبه بغزة.

وأطلع العمادي، ماتياس على سير العمل في المشاريع القطرية، موضحا له أوجه صرف منحة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني –أمير دولة قطر- "منحة الإغاثة الإنسانية لسكان قطاع غزة، والبالغ قيمتها 9 مليون دولار، وما ستغطيه من جوانب إنسانية وإغاثية عاجلة.

وناقشا آخر التطورات والمستجدات فيما يتعلق بأزمات قطاع غزة، كما قدم سعادته الشكر للسيد ماتياس على الجهود التي تبذلها "أونروا" لتقديم الدعم اللازم لسكان قطاع غزة، موصيا بضرورة حث المجتمع الدولي على استمرار دعمه للوكالة للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

وقد أكد الطرفان على ضرورة التواصل والتنسيق الدائم لاستمرار المشاريع من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، والذي أصبح يعيش ظروفاً غاية في الصعوبة والوضع اللا إنساني.

يُذكر أن السفير العمادي وقّع أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي عقده بغزة، اتفاقية لتوريد الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمراكز الحكومية بغزة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي، مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بالتنسيق مع "أوتشا".