جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السفير العمادي يلتقي مدير عمليات "أونروا" بغزة

الثلاثاء 20 فبراير 2018 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير العمادي يلتقي مدير عمليات "أونروا" بغزة



غزة/سما/

التقى السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السيد ماتياس شمالي، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ظهر اليوم الثلاثاء في مكتبه بغزة.

وأطلع العمادي، ماتياس على سير العمل في المشاريع القطرية، موضحا له أوجه صرف منحة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني –أمير دولة قطر- "منحة الإغاثة الإنسانية لسكان قطاع غزة، والبالغ قيمتها 9 مليون دولار، وما ستغطيه من جوانب إنسانية وإغاثية عاجلة.

وناقشا آخر التطورات والمستجدات فيما يتعلق بأزمات قطاع غزة، كما قدم سعادته الشكر للسيد ماتياس على الجهود التي تبذلها "أونروا" لتقديم الدعم اللازم لسكان قطاع غزة، موصيا بضرورة حث المجتمع الدولي على استمرار دعمه للوكالة للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

وقد أكد الطرفان على ضرورة التواصل والتنسيق الدائم لاستمرار المشاريع من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، والذي أصبح يعيش ظروفاً غاية في الصعوبة والوضع اللا إنساني.

يُذكر أن السفير العمادي وقّع أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي عقده بغزة، اتفاقية لتوريد الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمراكز الحكومية بغزة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي، مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بالتنسيق مع "أوتشا".

#العمادي #الاونروا #غزة

أخبار ذات صلة

العمادي

السفير القطري "العمادي " ونائبه يصلان غزة عبر " ايرز "

السفير محمد العمادي

ماذا قال السفير القطري " العمادي " المتواجد حاليا في غزة ؟

محمد العمادي

السفير القطري " العمادي " يصل غزة

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

محمد العمادي

علاقتي مع الاسرائيليين "ممتازة".. العمادي يتحدث عن مشكلة الكهرباء والجنود الاسرى بغزة

السفير العمادي يصل إلى غزة

الأكثر قراءة اليوم

ملكة جمال بريطانية شاركت بحرب العراق: هذا ما فعله زملائي بي‎

الحمد الله وبشارة والشيخ يلتقون كحلون ومردخاي في رام الله

صحيفة عبرية: جولة التصعيد مع قطاع غزة انتهت وأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين

إسرائيل توقِّع اتفاقية لتصدير الغاز لمصر بـ15 مليار دولار.. ونتنياهو: يوم عيد!

مردخاي:الجيش سيستعمل اجراءات قاسية اكثر ضد المتظاهرين على حدود غزة

طريقة "أنثوية" جديدة لتهريب المخدرات

قائد الجيش اللبناني: سنتصدى لأي عدوان إسرائيلي مهما كلف الثمن

الأخبار الرئيسية

عريقات

فيديو.."قد يغضب مني الرئيس لما سأقوله".. عريقات: ليبرمان هو الرئيس الفلسطيني والسلطة ستختفي قريباً

مصالحة -ارشيفية

هارتس تزعم: مصر تضغط على حماس لتتنازل عن القطاع للسلطة الفلسطينية

اضراب

غزة: إضراب شامل وتوقف للمواصلات وحركة المرور احتجاجا على الأوضاع الكارثية

العمادي

بالفيديو .. العمادي: حل أزمة الكهرباء مرتبط بموافقة السلطة وإسرائيل

السفير الأمريكي

السفير الأمريكي في إسرائيل: اخلاء المستوطنات سيؤدي الى حرب اهلية

الاتصالات الفلسطينية