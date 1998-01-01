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رام الله: المخابرات تحبط عملية نصب ضحيتها ضريرة من غزة

الثلاثاء 20 فبراير 2018 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: المخابرات تحبط عملية نصب ضحيتها ضريرة من غزة



رام الله/سما/

أحبط جهاز المخابرات العامة، اليوم الثلاثاء، عملية نصب، قام بها مواطن من الضفة الغربية، مستغلاً مرض مواطنة ضريرة من قطاع غزة، وحاجتها للعلاج.

وفي التفاصيل، أوضحت المخابرات أن جهازها في محافظة طوباس حصل على معلومات تفيد بتعرض مواطنة ضريرة من قطاع غزة لعملية نصب واحتيال بعد أن أوهمها احد الأشخاص انه سوف يساعدها في الحصول على تحويلة علاج .

وأشارت المخابرات إلى أنه: "بعد تنسيق بين مديريتي المخابرات العامة في محافظتي طوباس و طولكرم تم إحباط عملية النصب التي كانت ستتعرض لها المواطنة و التحفظ على مبلغ 1200 دولار كانت قد حولتها من غزة إلى الضفة الغربية وتم إعادة المبلغ إلى المواطنة في غزة ."

 واهاب جهاز المخابرات العامة بالمواطنين وخصوصا في قطاع غزة بتوخي الحذر وعدم التعامل في معاملاتهم الرسمية في الضفة الغربية إلا مع عناوين حكومية موثوقة.

#مخابرات #غزة

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