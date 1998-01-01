متهماً حماس.. ليبرمان: "إسرائيل تحمّل حماس المسؤولية عن الأحداث الأخيرة

غزة/سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، خلال تفقده الحدود مع قطاع غزة:"سنقوم باستخلاص العبر من الأحداث الأخيرة التي وقعت على الحدود، ومن بينها تفجير العبوة التي أدت لإصابة جنود إسرائيليين".

وأضاف ليبرمان خلال جولته برفقة نائب قائد هيئة الأركان، وقائد المنطقة الجنوبية: "إسرائيل تحمّل حماس المسؤولية عن الأحداث الأخيرة، ومن الواضح أن لها دور في تفجير العبوة في الجنود الاسرائيليين".

وتابع قوله: "نحن قمنا باستخلاص العبر والتي على ضوئها سيكون هناك تداعيات، ولا أريد أن أدلي بتفاصيل".