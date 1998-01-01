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هام.. فتح باب التسجيل للعالقين الراغبين بالعودة إلى قطاع غزة

الثلاثاء 20 فبراير 2018 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
هام.. فتح باب التسجيل للعالقين الراغبين بالعودة إلى قطاع غزة



غزة/سما/

أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة عن فتح باب التسجيل للمواطنين من العالقين الراغبين بالسفر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

ودعت السفارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى ضرورة الاتصال على عدد من الأرقام، لغرض اعداد كشف بالأسماء استعدادا لاستكمال اجراءات السفر لغزة في أي توقيت مناسب سيتم تحديده من قبل السلطات المصرية المختصة، والأرقام هي : 01001542724، 01003888447، 01015180808، 01154611133.

وأعربت عن شكرها للأجهزة المعنية المصرية نظير كافة التسهيلات التي قدمت لتسهيل عودة كافة العالقين من المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في مطار القاهرة الدولي إلى قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء، حيث تم دخولهم عبر معبر رفح البري بشكل استثنائي تحت إشراف سفارة فلسطين بالقاهرة.

 
#رفح #معبر #مسافرين

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