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القواسمي: السفير الاميركي في اسرائيل يتحدث باسم المتطرفين

الثلاثاء 20 فبراير 2018 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي: السفير الاميركي في اسرائيل يتحدث باسم المتطرفين



رام الله/سما/

أدان المتحدث باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري أسامه القواسمي تصريحات السفير الامريكي في تل ابيب حول المستعمرات الاسرائيلية في أراض دولة فلسطين المحتلة، معتبرا اياها بالعنصرية والوقحة والمخالفة لكل الاعراف والقوانين الدولية، مؤكدا أن فريدمان قد نصًب نفسه متحدثا رسميا باسم المتطرفين الصهاينة  المستعمرين لأراضي دولة فلسطين.

وقال القواسمي في بيان صحفي، ان الاستعمار  والمستعمرين في أراضينا زائلون لا محالة مهما طال الزمن، وأن منهج خلق الامر الواقع لن يخلق حقا بالمطلق، وأن أمنا وسلاما لا يتحققوا بالاملاءات وبقوة السلاح، وفرض نظام ابارتهايد عنصري ضد الشعب الفلسطيني، وانما يتحقق بتطبيق القانون والشرعية الدوليين دون انتقاص أو انتقاء، وأن  اسرائيل مخطئة تماما ان ظنت أن الاوضاع العربية والدولية" وخاصة الموقف الامريكي" مواتية لتنفيذ خططها التصفوية للقضية الفلسطينية، فشعبنا وقيادته الوطنية لن يقبلوا بتمرير مشاريع مشبوهه، ولن يقبلوا بالمقايضة على حقوقهم الثابته في أرضهم، ولن نوقع على معاهدة استسلام، أو نرفع الراية البيضاء أو نقبل بغير القدس كاملة عاصمة لدولة فلسطين.

وشدد القواسمي اننا حتما سننتصر في نهاية المطاف، وسنقيم دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، وأن الاحتلال والاستعمار، ونظام الابارتهايد العنصرية الاسرائيليه الى زوال.

وقال، سيرى فريدمان وغيره صبر وقوة وعظمة الشعب الفلسطيني وطول نفسه، وقدرته على تغيير  المجريات السياسية على كافة الصعد، وستندم اسرائيل حتما على عدم اتخاذها لقرارات استراتيجية لتحقيق السلام العادل والشامل، واصرارها على سرقة الارض والمقدسات وتعميق الاحتلال والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

#عباس #اسرائيل #متطرفين

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