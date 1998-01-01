﻿فنان فلسطيني يتحدث عن معاناة شعبه بالرسم بالقهوة

رام الله / سما /

افتتح الفنان الفلسطيني يزن غريب (30عاما)، معرضا فنيا للرسم بالقهوة، في مركز البيرة الثقافي، التابع لبلدية البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

ويضم المعرض الذي يستمر حتى يوم السبت، 27 لوحة، منها رسومات لمدن فلسطينية تاريخية كيافا وبيت لحم والقدس، وأخرى لمشاهد من الحياة اليومية الفلسطينية التي تجسد ارتباط الفلسطيني بأرضه.



ويحوي المعرض الذي ترعاه وزارة الثقافة الفلسطينية، لوحات لمواقع تاريخية في دول صديقة للشعب الفلسطيني كالمسجد الأزرق في مدينة إسطنبول التركية، والكرملين في روسيا، وبرج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.



وجسـد غـريب حاجة الشعب الفلسطيني للحرية من الاحتلال الإسرائيلي، من خلال عدد من اللوحات التي رسمت جميعها بالقهوة، ومنها لوحة أسماها «أنغام طبريا»، وهي لفتاة ترتدي الثوب التقليدي وترقص على أنغام الموسيقى على شاطئ بحيرة طبريا (شمال)، وتشكّل بحركة جسدها وظلها خارطة فلسطين التاريخية.



وعن تلك اللوحة قال غريب: «نحن شعب يعاني من الاحتلال ويشعر بالاختناق اليومي، نتوق للحرية، فجسدت هذه المشاعر بهذه اللوحة».

وأضاف: «نتذوق القهوة ونشتم رائحتها، ومن خلال الرسم بالقهوة يصبح من الممكن أن تتذوقها العين».



وهذا المعرض الرابع للفنان «غريب»، وهو لاجئ فلسطيني يسكن في مخيم الدهيشة للاجئين قرب بيت لحم (شمال)، وتعود أصول عائلته لمدينة القـدس المـحتلة.