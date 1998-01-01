جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

﻿فنان فلسطيني يتحدث عن معاناة شعبه بالرسم بالقهوة

الثلاثاء 20 فبراير 2018 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
﻿فنان فلسطيني يتحدث عن معاناة شعبه بالرسم بالقهوة



رام الله / سما /

افتتح الفنان الفلسطيني يزن غريب (30عاما)، معرضا فنيا للرسم بالقهوة، في مركز البيرة الثقافي، التابع لبلدية البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.
ويضم المعرض الذي يستمر حتى يوم السبت، 27 لوحة، منها رسومات لمدن فلسطينية تاريخية كيافا وبيت لحم والقدس، وأخرى لمشاهد من الحياة اليومية الفلسطينية التي تجسد ارتباط الفلسطيني بأرضه.


ويحوي المعرض الذي ترعاه وزارة الثقافة الفلسطينية، لوحات لمواقع تاريخية في دول صديقة للشعب الفلسطيني كالمسجد الأزرق في مدينة إسطنبول التركية، والكرملين في روسيا، وبرج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.


وجسـد غـريب حاجة الشعب الفلسطيني للحرية من الاحتلال الإسرائيلي، من خلال عدد من اللوحات التي رسمت جميعها بالقهوة، ومنها لوحة أسماها «أنغام طبريا»، وهي لفتاة ترتدي الثوب التقليدي وترقص على أنغام الموسيقى على شاطئ بحيرة طبريا (شمال)، وتشكّل بحركة جسدها وظلها خارطة فلسطين التاريخية.


وعن تلك اللوحة قال غريب: «نحن شعب يعاني من الاحتلال ويشعر بالاختناق اليومي، نتوق للحرية، فجسدت هذه المشاعر بهذه اللوحة».
وأضاف: «نتذوق القهوة ونشتم رائحتها، ومن خلال الرسم بالقهوة يصبح من الممكن أن تتذوقها العين».


وهذا المعرض الرابع للفنان «غريب»، وهو لاجئ فلسطيني يسكن في مخيم الدهيشة للاجئين قرب بيت لحم (شمال)، وتعود أصول عائلته لمدينة القـدس المـحتلة.

#فنان

أخبار ذات صلة

9998851389

إسرائيل تُهدد فنان فلسطيني بسحب الجنسية منه!

فنان فلسطيني (سوري) ينتحر من شرفة شقته ببيروت

﻿فنان فلسطيني يدخل موسوعة «غينيس» بلوحة من الخبز المحمّص

شاهد: فنان تشكيلي فلسطيني يحيي ذكرى محمود درويش بـ"النار والدمار

فنانة فلسطينية ترسم لوحاتها بالقهوة بدلا من الألوان

فنانة فلسطينية ترسم لوحاتها بالقهوة بدلا من الألوان

فنان فلسطيني ينتج البوم افلامه الجديد " zanada23 "

الأكثر قراءة اليوم

ملكة جمال بريطانية شاركت بحرب العراق: هذا ما فعله زملائي بي‎

الحمد الله وبشارة والشيخ يلتقون كحلون ومردخاي في رام الله

صحيفة عبرية: جولة التصعيد مع قطاع غزة انتهت وأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين

إسرائيل توقِّع اتفاقية لتصدير الغاز لمصر بـ15 مليار دولار.. ونتنياهو: يوم عيد!

مردخاي:الجيش سيستعمل اجراءات قاسية اكثر ضد المتظاهرين على حدود غزة

طريقة "أنثوية" جديدة لتهريب المخدرات

قائد الجيش اللبناني: سنتصدى لأي عدوان إسرائيلي مهما كلف الثمن

الأخبار الرئيسية

عريقات

فيديو.."قد يغضب مني الرئيس لما سأقوله".. عريقات: ليبرمان هو الرئيس الفلسطيني والسلطة ستختفي قريباً

مصالحة -ارشيفية

هارتس تزعم: مصر تضغط على حماس لتتنازل عن القطاع للسلطة الفلسطينية

اضراب

غزة: إضراب شامل وتوقف للمواصلات وحركة المرور احتجاجا على الأوضاع الكارثية

العمادي

بالفيديو .. العمادي: حل أزمة الكهرباء مرتبط بموافقة السلطة وإسرائيل

السفير الأمريكي

السفير الأمريكي في إسرائيل: اخلاء المستوطنات سيؤدي الى حرب اهلية

الاتصالات الفلسطينية