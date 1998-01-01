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صورة.. فنانة تتهم محمد حماقي في كسر قلبها!

الثلاثاء 20 فبراير 2018 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. فنانة تتهم محمد حماقي في كسر قلبها!



عالم الفن

من المعروف أن النجم المصري، محمد حماقي، قام بالجلوس على قدم ونصف وتقديم خاتم للمتسابقة المغربية شيماء عبد العزيز من أجل إقناعها بالإنضمام إلى فريقه ضمن برنامج "ذا فويس" يوم السبت الماضي. 

ومن المعروف أيضاً أن الفنانة المصرية خفيفة الظل شيماء سيف تعترف بكل مقابلة صحفية أنها تعشق الفنان محمد حماقي وهو فتى أحلامها. 

موقف حماقي مع المتسابقة المغربية اثار غيرت شيماء سيف مما دفعها لنشر الفيديو  على حسابها على "الفيس بوك"، ووجهت رسالة طريفة له، قالت فيها: " كده يا حماقي، وكمان مختارها اسمها شيماء عشان تكسر قلبي؟".


الجدير بالذكر أن المتسابقة شيماء قبلت الخاتم من حماقي، وكان ذلك بمثابة موافقتها على الانضمام إلى فريقه، وذلك على الرغم من أنها كانت قد صرحت في كواليس البرنامج أنها تتمنى الانضمام لفريق الفنانة الإماراتية أحلام.


 



شيماء

#محمد حماقي

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