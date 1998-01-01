هل يكذب حسن الشافعي بشأن طوله؟!

نشر الموزع الموسيقي المصري حسن الشافعي صورة جديدة له عبر حسابه على موقع "أنستجرام" مع الفنان هاني عادل، وهو أطول قامة منه، وتعجب الجمهور من ذلك، وخاصة أنهم يعرفون أن هاني أطول منه، وعلق حسن على الصورة وكتب: "يا هاني يا قصير".



الفنان هاني عادل رد على مزحة حسن بصورة أخرى سببت له الحرج، حيث أظهرت حسن وهو يقف على كرسي ليحاول أن يبدو أطول قامة منه، وكتب هاني: "أنا مكنتش عايز أتكلم يا حسن" بحسب موقع " جلولي".



الجدير بالذكر أن حسن الشافعي، مواليد 9 أكتوبر 1982، ملحن وموزع مصري، وقد أثبت موهبته في التلحين والتوزيع معاً، وتعاون مع أسماء لامعة في عالم الفن، حيث تعاون مع عدد من أشهر الأسماء الفنية مثل عمرو دياب، وأنغام، وشيرين عبد الوهاب ، وعبد المجيد عبد، وأصالة نصري ونانسي عجرم.