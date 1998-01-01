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اتبعي هذه الحقائق قبل الوقوع في الحب

الثلاثاء 20 فبراير 2018 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتبعي هذه الحقائق قبل الوقوع في الحب



وكالات / سما /

يعتقد الكثيرون أن الوقوع في الحب يرتبط فقط بالمواعيد الرومانسية، والسعادة الغامرة، والعاطفة الجياشة، لكن العلاقة بين الرجل والمرأة، تتطلب الجهود المستمرة لإنجاحها.
ويجب على الطرفين أن يتعرفا على العديد من الحقائق الخاصة بالعلاقة العاطفية؛ لمعرفة سبل التعامل السليم، وتفادي الوقوع في المشكلات والخلافات، لذلك أورد موقع “تايمز أوف إنديا”، حقائق هامة عن الحب، يجب أن يدركها المرء قبل الدخول في علاقة.

أنت المسؤول عن سعادتك
لا شك أن مشاعر الحب، من أجمل المشاعر التي يحصل عليها المرء، لكنها ليست بالضرورة سعيدة، فعلاقتك بالآخر ليس عصا سحرية، تصلح جميع مشكلاتك، لذلك يجب أن تعلم جيدا أنك المسؤول عن سعادتك، وليس شخصا آخر.

التطابق في الاهتمامات ليس ضروريا
لكل شخص أفكاره وهواياته، وأسلوب حياته، ويجب على الطرفين أن يحترما اختيارات بعضهما، فالحب لا يعني إلغاء شخصية الآخر، وحرمانه من الأشياء الذي اعتاد عليها.

لا توجد علاقة مثالية
يجب أن تعلم أن الحب يمر بمراحل فتور، وبه خلافات قد تنشأ بين الطرفين، لذلك توقع حدوث الأسوأ واستعد لإيجاد الحلول لأي مشكلة تحدث.

لا تقدم تنازلات
يجب أن تحافظ على أخلاقك ومبادئك، ولا تدع مشاعر الحب تجبرك على أن تتنازل عن كرامتك فالحب علاقة تتسم بالمسؤولية والاحترام المتبادل بين الطرفين.

لا تتوتر في العلاقة
الشعور بالتوتر والتعامل بطريقة متشنجة مع الطرف الآخر، يؤثر سلبًا على العلاقة، ويجب أن يتعامل المرء بطريقة مريحة وسلسة مع الشريك، ولا يحمل نفسه أعباء إضافية، تمنعه من الاستمتاع بعلاقة حب سليمة.

الحب قد يحدث أكثر من مرة
فشلك في علاقة الحب الأولى لا يعني نهاية العالم، بل هناك فرصة لتجديد حياتك العاطفية مع شخص آخر على الدوام.

#الحقائق #الحب

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