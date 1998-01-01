اتحاد الكراتيه يعلن عن تشكيل منتخباته الوطنية

رام الله / سما /

أعلن اتحاد الكراتيه عن تشكيل المنتخب الوطني الأولمبي للعبة، والذي سيمثل فلسطين في مختلف المحافل العربية والقارية والدولية.

وأوضح الاتحاد أنه اعتمد على نتائج التصفيات التي نظمها الفترة الماضية، في منطقة الوسط والشمال والجنوب، بإشراف مجلس إدارة اتحاد اللعبة، ورئيسه محمد البكري والأعضاء إسماعيل وردة، ومحمد أبو ليفة.

وأكد محمد البكري رئيس الاتحاد، أهمية تنظيم مثل هذه التصفيات، التي تتيح الفرصة لجميع اللاعبين، المنافسة لتمثيل فلسطين على الساحة الخارجية.

وشارك في التصفيات 185 لاعباً ولاعبةً في فئتي الكاتا والقتال، حيث التحق بالمنتخب الأولمبي اللاعبون الفائزون بالمراكز الأولى، حيث تكون منتخب الإناث من ضحى بشارات لاعبة أكاديمية الأقصى، ورؤى الزير من أكاديمية الإبداع والتميز.

أما منتخب الرجال فتكوّن من أنس بشارات لاعب أكاديمية الأقصى، وعمير ماهر من معهد عورتا.

وتألف المنتخب الأولمبي بفئة القتال لدى الإناث من ميار ناصر الدين لاعبة مركز الولاء، بفئة وزن تحت ٤٧ كغم، رؤى الزير من أكاديمية الإبداع والتمييز بفئة فوق ٤٧ كغم، منية بكيرات من مركز صور باهر بفئة تحت ٥٣ كغم، حلا القاضي من نادي البيرة بفئة فوق ٥٣ كغم، شهد ناصر الدين من مركز الولاء بفئة تحت ٦١ كغم، أريج عميرة من مركز صور باهر بفئة فوق ١٦ كغم.

وتشكل منتخب فئة القتال من الذكور من محمود ضيف الله لاعب أكاديمية الإبداع والتمييز بفئة تحت ٥٧ كغم، جابر علاونة من أكاديمية الأقصى بفئة تحت ٦٣ كغم، جواد صنع الله من نادي البيرة بفئة فوق ٦٣ كغم، مجد القاضي من نادي البيرة بفئة تحت ٦١ كغم، يزن حماد من نادي صور باهر بفئة فوق ٦٨ كغم، إسلام أبو عماش من البيرة بفئة تحت ٦٧ كغم، حمزة أبو ليفة بفئة تحت ٧٥ كغم، حسام البكري بفئة فوق ٧٥ كغم.