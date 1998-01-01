اتحاد كرة الطاولة يختتم بطولتي السيدات وزوجي الرجال

رام الله / سما /

اختتم اتحاد كرة الطاولة بطولتي فلسطين لفردي السيدات وزوجي الرجال، في صالة بلدية سلفيت، برعاية اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية.

وشارك في البطولة 8 أندية هي، أهلي الخليل، هلال القدس، شباب نابلس، أرثوذكسي القدس، القدس الرياضي، إسلامي رام الله، سنجل. وجاءت نتائج منافسات السيدات على النحو التالي:

المركزالاول - براء الشريف / أهلي الخليل

المركزالثاني - سماء ابوضهير / شباب نابلس

المركزالثالث حلاالسمان / أرثوذكسي القدس

المركز الرابع - جنان ماضي / شباب سلفيت

وفي منافسات زوجي الرجال، تأهل نادي الأمعري الذي مثله كل من اللاعبين طارق أبو ظاهر، سامي الفايد، وفريق إسلامي رام الله ومثله مصطفى لبادة وأحمد شلالدة، حيث تمكن الأمعري من حسم لقب البطولة لصالحه، تاركاً الوصافة للإسلامي.