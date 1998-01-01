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أب يطالب بوقف إعدام ابنه بعد قتله عائلته

الثلاثاء 20 فبراير 2018 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
أب يطالب بوقف إعدام ابنه بعد قتله عائلته



غرائب و عجائب

يحاول رجل من ولاية تكساس الأميركية نجا من هجوم أسري قاتل نفذه ابنه الضغط على الولاية لاستخدام الرأفة مع الابن المدان رغم أن تكساس لم تستخدم الرأفة من قبل قط مع أي ممن وضعوا على قائمة تنفيذ أحكام الإعدام بناء فقط على طلب من أحد أفراد أسرة الضحية.

ومن المقرر إعدام توماس بارت ويتيكر بالحقن يوم 22 فبراير شباط لتدبيره مؤامرة عام 2003 قرب هيوستون قتل فيها أمه (51 عاما) وشقيقه (19 عاما) وأصاب والده كينت برصاصة قرب القلب.

وقال كينت ويتيكر الأسبوع الماضي أن ابنه كان سجينا نموذجيا وقدم خطابات من حراس السجن لدعمه. ووفقا لطلب التماس الرأفة لا يريد والد بارت أو أقاربه أو أسرة زوجته إعدامه.

ومن المتوقع صدور قرار لجنة العفو الثلاثاء قبل يومين من موعد الإعدام. وإذا قررت تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة فسيتخذ حاكم الولاية غريغ أبوت وهو جمهوري القرار النهائي.

ومنذ أن أعادت المحكمة العليا عقوبة الإعدام في عام 1976 لم يسمع تقريبا عن اللجوء إلى الرأفة بناء على طلب أسرة الضحية.

وقد يكون المال هو الدافع وراء خطة بارت لقتل أسرته والتي ساعده في تنفيذها رجلان آخران وفقا لوثائق المحكمة، أحدهما زميله في السكن الذي أطلق النار على والد بارت ووالدته وشقيقه لدى عودة الأسرة من العشاء في الخارج.

#اعدام #عائلة

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