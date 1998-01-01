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غزة: الفصائل تدعو للتحرك العاجل لإنقاذ الوضع المأساوي في غزة

الثلاثاء 20 فبراير 2018 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الفصائل تدعو للتحرك العاجل لإنقاذ الوضع المأساوي في غزة



غزة / سما /

أعلنت الفصائل الفلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، عن اضراب تجاري في قطاع غزة بدء من الساعة 12 ظهرا بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الحصار المستمر.

ودعت الفصائل في مؤتمر صحفي، الى التحرك العاجل لإنقاذ الوضع المأساوي في قطاع غزة، داعيةً جمهورية مصر العربية الى فتح معبر البري في كلا الاتجاهين أمام سكان القطاع.

وطالبت  السلطة الفلسطينية وحكومة الحمد لله بتحمل مسؤوليتها وخاصة بعد ان تسلمت الحكومة لمهامها في قطاع غزة وفقاً لاتفاق القاهرة الأخير .

كما دعت  الفصائل المجتمع الدولي للتحرك وتقديم المساعدات العاجلة لقطاع غزة المحاصر .

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