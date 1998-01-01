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طريقة "أنثوية" جديدة لتهريب المخدرات

الثلاثاء 20 فبراير 2018 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طريقة "أنثوية" جديدة لتهريب المخدرات



وكالات / سما /

قضت محكمة بريطانية بسجن عصابة، حاولت تهريب المخدرات إلى مهرجان محلي للموسيقى، لمدة 31 عاما لكل أفراد العصابة.

وقال موقع "مترو" البريطاني إنه تم إلقاء القبض على المجموعة، التي تتكون من 13 رجلا وامرأة، في داريسبري بشيشاير في أغسطس الماضي.

وقد حكم على أفراد العصابة، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما، في محكمة وارينغتون كراون.

وعن الطريقة التي كانوا يعتمدونها في تهريب المخدرات، ذكر نفس المصدر أن المرأة الوحيدة في العصابة (هانا لويس، 21 عاما) هي التي كانت تتكفل بالعملية.

وأضاف "عثرت الشرطة على حلوى "بيض كندر" في مهبل الموقوفة وبداخلها كمية من الكوكايين تقدر قيمتها بـ3430 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 58 قرصا من الإكستاسي بقيمة 580 جنيه إسترليني".

وذكرت لويس، التي مثلت نفسها في المحكمة وحكم عليها بالسجن لمدة سنتين وأربعة أشهر "أنا حقا آسفة جدا لارتكاب هذه الجريمة.. أعدكم أنني لن أكرر هذا".

#المخدرات #تهريب

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