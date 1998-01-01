جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

أبرز التوقعات التقنية التي ستؤثر على حياتنا في 2018

الثلاثاء 20 فبراير 2018 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز التوقعات التقنية التي ستؤثر على حياتنا في 2018



وكالات / سما /

نشرت وحدة الأبحاث الخاصة بموقع "بزنس إنسايدر" تقريراً تناول أبرز التوقعات التقنية للعام الحالي 2018 والتي ستؤثر بطريقة أو بأخرى على أعمالنا ووظائفنا وحياتنا.

طبقاً لتقرير "بزنس إنسايدر" ستتحدى غوغل وآبل شركة أمازون في ميدان المساعدات الشخصية الصوتية، وسيكون هناك ازدهار كبير في منتجات المنزل الذكي، إذ يتوقع بيع أكثر من 50 مليون جهاز منزلي ذكي في الولايات المتحدة الأميركية لوحدها هذا العام.

كذلك ستشهد سوق منتجات الواقع الافتراضي مزيداً من النمو والازدهار، وسيكون هناك تركيز من جانب قطاع المساعدات الصوتية بشكل أكبر على اللغات المحلية بدلاً من العالمية.

أما مشغلو الشبكات الواسعة منخفضة استهلاك الطاقة أو ما تعرف بــ LPWAN فسيجنون عائدات مالية كبيرة، وستتجه الحكومات في الغرب نحو فرض مزيد من القيود، وسنّ قوانين لحماية الخصوصية بالنسبة لمستخدمي المنتجات الاستهلاكية الذكية وتلك العاملة بتقنية إنترنت الأشياء.

الإعلام الرقمي وعالم التطبيقات في 2018

سيواصل المحتوى الرقمي وخصوصاً الفيديو المعروض على الهواتف المتحركة تحقيق المزيد من المكاسب المالية هذه السنة، وسيجذب أعداداً أكبر من المستخدمين، مع تطوّر كبير في نوعية المحتوى والإنتاج والأشكال المقدّمة والخاصة بهذا النمط من المحتوى.

وبالنسبة لتوقعات التقرير المرتبطة بالتطبيقات والمنصات الرقمية، فستعيد آبل النظر في التطبيقات التي تقدمها من خلالها متجرها الإلكتروني لتحقيق مزيد من المكاسب، عبر توفير برمجيات جديدة عالية الجودة، وذات خدمات مميزة.

وستركز الشركات على تطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعي في أعمالها وتواصلها مع العملاء، وستجتاح مواقع بيع المنتجات عبر الإنترنت موجة من التجديد لتطبيقاتها ومتصفحاتها بحيث تصبح أسرع وأكثر تجاوباً مع توجهات المستهلكين.

مستقبل العملات؟

بعد انتشارها على نطاق واسع في العام المنصرم، ستواصل العملات الرقمية انتشارها على نحو أكبر في العام الجاري، وستلقى قبولاً على نطاق أوسع.

ومع تنامي تبادل واستعمال البيانات الحسّاسة في عمليات الدفع الإلكترونية، ستسعى الكثير من الشركات لتحسين خدماتها بغرض حماية تلك المعلومات عبر شراكات مع شركات أمنية متخصّصة في هذا المجال.

وستسعى البنوك إلى جذب العملاء من عشاق تطبيقات إدارة الأموال الرقمية عبر تقديمها لأدوات ومزايا مثل التحكّم في الميزانية المالية والإنفاق وطرق التوفير.

وتنبأ التقرير بأن تقدم أمازون خدمة الدفع من خلال الأوامر الصوتية، لتسبق بذلك كلاً من غوغل وآبل.

مستقبل التنقل الذكي

تتسابق شركات تصنيع السيارات والمؤسسات التقنية لوضع السيارات ذاتية القيادة على الطرقات، ويتوقع لهذا التنافس المحموم أن ينتهي في هذا العام مع إطلاق إحدى هذه الشركات لمركبات بدون سائق على نطاق تجاري.

وبالنسبة للطائرات بدون طيار "درون"، فستكون هناك مزيد من التسهيلات في ما يتعلق بالقوانين الناظمة لهذه الطائرات، وخصوصاً لتلك المستخدمة في أغراض تجارية.

#تقنيات #توقعات

أخبار ذات صلة

860x484 (1)

النساء أفضل من الرجال في مجال التقنية

thumb

إطلاق أول رحلة سياحية إلى القمر في 2018

صاروخ

أكبر صاروخ فضائي سيطلق في 2018

مارك

زوكربرغ يطمح لإصلاح فيسبوك في 2018

إنترنت الأشياء.. التقنية التى ستجعل كل ما حولنا متصلًا ببعضه

إطلاق تطبيق أندرويد الرسمي للبوابة العربية للأخبار التقنية

الأكثر قراءة اليوم

الحية : تلقينا وعودات بفتح معبر رفح وموقف دحلان من المصالحة واضح

صور: تعرّف على المسيح اليهودي المخلص.. تزوج 20 امرأة

فتح معبر رفح باتجاه واحد لمدة يوم لعودة العالقين في مطار القاهرة

فيديو: كاتب سعودي: الآذان مرعب ويثير الفزع في بلادنا ويجب تقليص المساجد

محلل اسرائيلي يزعم: حماس تحاول تقليد حزب الله عسكريًا .. لكن غزة ليست لبنان

ليبرمان يكشف: الجيش دمر نفقا في غزة الليلة قرب معبر كرم ابو سالم

إسرائيل توقِّع اتفاقية لتصدير الغاز لمصر بـ15 مليار دولار.. ونتنياهو: يوم عيد!

الأخبار الرئيسية

العمادي

بالفيديو .. العمادي: حل أزمة الكهرباء مرتبط بموافقة السلطة وإسرائيل

السفير الأمريكي

السفير الأمريكي في إسرائيل: اخلاء المستوطنات سيؤدي الى حرب اهلية

نيويورك :كلمة هامة مساء اليوم للرئيس امام مجلس الامن

الحمد الله وبشارة والشيخ و كحلون ومردخاي

الحمد الله وبشارة والشيخ يلتقون كحلون ومردخاي في رام الله

قصف غزة -ارشيفية

صحيفة عبرية: جولة التصعيد مع قطاع غزة انتهت وأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين

الاتصالات الفلسطينية