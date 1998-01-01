أبرز التوقعات التقنية التي ستؤثر على حياتنا في 2018

وكالات / سما /

نشرت وحدة الأبحاث الخاصة بموقع "بزنس إنسايدر" تقريراً تناول أبرز التوقعات التقنية للعام الحالي 2018 والتي ستؤثر بطريقة أو بأخرى على أعمالنا ووظائفنا وحياتنا.

طبقاً لتقرير "بزنس إنسايدر" ستتحدى غوغل وآبل شركة أمازون في ميدان المساعدات الشخصية الصوتية، وسيكون هناك ازدهار كبير في منتجات المنزل الذكي، إذ يتوقع بيع أكثر من 50 مليون جهاز منزلي ذكي في الولايات المتحدة الأميركية لوحدها هذا العام.

كذلك ستشهد سوق منتجات الواقع الافتراضي مزيداً من النمو والازدهار، وسيكون هناك تركيز من جانب قطاع المساعدات الصوتية بشكل أكبر على اللغات المحلية بدلاً من العالمية.

أما مشغلو الشبكات الواسعة منخفضة استهلاك الطاقة أو ما تعرف بــ LPWAN فسيجنون عائدات مالية كبيرة، وستتجه الحكومات في الغرب نحو فرض مزيد من القيود، وسنّ قوانين لحماية الخصوصية بالنسبة لمستخدمي المنتجات الاستهلاكية الذكية وتلك العاملة بتقنية إنترنت الأشياء.

الإعلام الرقمي وعالم التطبيقات في 2018

سيواصل المحتوى الرقمي وخصوصاً الفيديو المعروض على الهواتف المتحركة تحقيق المزيد من المكاسب المالية هذه السنة، وسيجذب أعداداً أكبر من المستخدمين، مع تطوّر كبير في نوعية المحتوى والإنتاج والأشكال المقدّمة والخاصة بهذا النمط من المحتوى.

وبالنسبة لتوقعات التقرير المرتبطة بالتطبيقات والمنصات الرقمية، فستعيد آبل النظر في التطبيقات التي تقدمها من خلالها متجرها الإلكتروني لتحقيق مزيد من المكاسب، عبر توفير برمجيات جديدة عالية الجودة، وذات خدمات مميزة.

وستركز الشركات على تطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعي في أعمالها وتواصلها مع العملاء، وستجتاح مواقع بيع المنتجات عبر الإنترنت موجة من التجديد لتطبيقاتها ومتصفحاتها بحيث تصبح أسرع وأكثر تجاوباً مع توجهات المستهلكين.

مستقبل العملات؟

بعد انتشارها على نطاق واسع في العام المنصرم، ستواصل العملات الرقمية انتشارها على نحو أكبر في العام الجاري، وستلقى قبولاً على نطاق أوسع.

ومع تنامي تبادل واستعمال البيانات الحسّاسة في عمليات الدفع الإلكترونية، ستسعى الكثير من الشركات لتحسين خدماتها بغرض حماية تلك المعلومات عبر شراكات مع شركات أمنية متخصّصة في هذا المجال.

وستسعى البنوك إلى جذب العملاء من عشاق تطبيقات إدارة الأموال الرقمية عبر تقديمها لأدوات ومزايا مثل التحكّم في الميزانية المالية والإنفاق وطرق التوفير.

وتنبأ التقرير بأن تقدم أمازون خدمة الدفع من خلال الأوامر الصوتية، لتسبق بذلك كلاً من غوغل وآبل.

مستقبل التنقل الذكي

تتسابق شركات تصنيع السيارات والمؤسسات التقنية لوضع السيارات ذاتية القيادة على الطرقات، ويتوقع لهذا التنافس المحموم أن ينتهي في هذا العام مع إطلاق إحدى هذه الشركات لمركبات بدون سائق على نطاق تجاري.

وبالنسبة للطائرات بدون طيار "درون"، فستكون هناك مزيد من التسهيلات في ما يتعلق بالقوانين الناظمة لهذه الطائرات، وخصوصاً لتلك المستخدمة في أغراض تجارية.