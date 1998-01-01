مباريات حاسمة بالمحترفين غدا

رام الله / سما /

تجري مساء غد الأربعاء, 4 مباريات قوية ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري المحترفين.

ويلعب مركز بلاطة (الخامس 21 نقطة) مع نظيره أهلي الخليل (الأول 29 نقطة) على ملعب نابلس شمال الضفة المحتلة.

ويستضيف شباب الخليل (الثاني 28 نقطة) نظيره شباب الظاهرية (العاشر 15 نقطة) على ملعب الحسين بن علي في الخليل جنوب الضفة المحتلة.

كما يلتقي ترجي واد النيص (الثامن 19 نقطة) مع جبل المكبر (الثالث 28 نقطة) على ملعب الخضر في بيت لحم جنوب الضفة المحتلة.

وتختتم مواجهات الأربعاء, بلقاء شباب دورا (الحادي عشر وقبل الأخير 9 نقاط) مع هلال القدس (الرابع 26 نقطة) على ملعب دورا في الخليل.