جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ماريو بالوتيلي يدخل ضمن اهتمامات قطبي ميلانو

الثلاثاء 20 فبراير 2018 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماريو بالوتيلي يدخل ضمن اهتمامات قطبي ميلانو



وكالات / سما /

يبدو أن نجم نيس الإيطالي ماريو بالوتيلي يعيش موسمه الأخيرة في الدوري الفرنسي، حيث أن اللاعب المثير للجدل أصبح أقرب للرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل من أجل العودة مجدداً إلى أجواء الدوري الإيطالي.

وحسب صحيفة “ذا صن” فإن ماريو بالوتيلي أخبر وكيل أعماله الشهير مينو رايولا بأنه يرغب في العودة إلى الدوري الإيطالي الصيف المقبل، من اجل أن يكون قريباً من عائلته وليحصل على فرصة أكبر للعودة لتمثيل المنتخب الإيطالي، وبالفعل بدأ اللاعب في استقبال بعض العروض المبدئية.

ونقلاً عن نفس المصدر فإن أندية إيطالية عديدة مهتمة بخدمات ماريو بالوتيلي وعلى رأسها نادييه السابقين إنتر ميلان وميلان، حيث أن قطبي ميلانو يراقبان وضع بالوتيلي ويمكن أن يدخلا في منافسة مباشرة من أجل التعاقد معه خلال الصيف المقبل، خصوصاً وأن اللاعب سيكون متوفراً بالمجان.

ويرتبط ماريو بالوتيلي (27 سنة) مع نيس بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2018، هو الذي انتقل إلى نادي الجنوب الفرنسي في صيف 2016 قادماً من ليفربول في صفقة مجانية.

#ماريو بالوتيلي

أخبار ذات صلة

thumb (1)

موسى سيسوكو يدخل اهتمامات ميلان

نابولي يتعادل مع ميلانو ويرفض استعادة الصدارة (فيديو)

بالوتيلي يطالب بإيقاف الحرب على غزة

ميلان يفتقد بالوتيلي لشهر

thumb (4)

حارس توتنهام ضمن اهتمامات تشيلسي واليونايتد

ليفربول يحصل على 50 ألف إسترليني من بالوتيلي في يوم واحد

الأكثر قراءة اليوم

ملكة جمال بريطانية شاركت بحرب العراق: هذا ما فعله زملائي بي‎

الحمد الله وبشارة والشيخ يلتقون كحلون ومردخاي في رام الله

صحيفة عبرية: جولة التصعيد مع قطاع غزة انتهت وأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين

إسرائيل توقِّع اتفاقية لتصدير الغاز لمصر بـ15 مليار دولار.. ونتنياهو: يوم عيد!

عودة المواطنين العالقين في مطار القاهرة إلى قطاع غزة

مردخاي:الجيش سيستعمل اجراءات قاسية اكثر ضد المتظاهرين على حدود غزة

طريقة "أنثوية" جديدة لتهريب المخدرات

الأخبار الرئيسية

عباس- ارشيف

أمام مجلس الأمن.. الرئيس عباس يطرح خطة جديدة للسلام وهذه اهم نقاطها ..

ميلادينوف: الوضع الانساني والاقتصادي في قطاع غزة غير طبيعي ولا يمكن ان يكون مستدام

عريقات

فيديو.."قد يغضب مني الرئيس لما سأقوله".. عريقات: ليبرمان هو الرئيس الفلسطيني والسلطة ستختفي قريباً

مصالحة -ارشيفية

هارتس تزعم: مصر تضغط على حماس لتتنازل عن القطاع للسلطة الفلسطينية

اضراب

غزة: إضراب شامل وتوقف للمواصلات وحركة المرور احتجاجا على الأوضاع الكارثية

الاتصالات الفلسطينية