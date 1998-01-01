ماريو بالوتيلي يدخل ضمن اهتمامات قطبي ميلانو

وكالات / سما /

يبدو أن نجم نيس الإيطالي ماريو بالوتيلي يعيش موسمه الأخيرة في الدوري الفرنسي، حيث أن اللاعب المثير للجدل أصبح أقرب للرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل من أجل العودة مجدداً إلى أجواء الدوري الإيطالي.

وحسب صحيفة “ذا صن” فإن ماريو بالوتيلي أخبر وكيل أعماله الشهير مينو رايولا بأنه يرغب في العودة إلى الدوري الإيطالي الصيف المقبل، من اجل أن يكون قريباً من عائلته وليحصل على فرصة أكبر للعودة لتمثيل المنتخب الإيطالي، وبالفعل بدأ اللاعب في استقبال بعض العروض المبدئية.

ونقلاً عن نفس المصدر فإن أندية إيطالية عديدة مهتمة بخدمات ماريو بالوتيلي وعلى رأسها نادييه السابقين إنتر ميلان وميلان، حيث أن قطبي ميلانو يراقبان وضع بالوتيلي ويمكن أن يدخلا في منافسة مباشرة من أجل التعاقد معه خلال الصيف المقبل، خصوصاً وأن اللاعب سيكون متوفراً بالمجان.

ويرتبط ماريو بالوتيلي (27 سنة) مع نيس بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2018، هو الذي انتقل إلى نادي الجنوب الفرنسي في صيف 2016 قادماً من ليفربول في صفقة مجانية.