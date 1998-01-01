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مورينيو: يوجد مشكلة في مانشستر يونايتد قبل مواجهة إشبيلية

الثلاثاء 20 فبراير 2018 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو: يوجد مشكلة في مانشستر يونايتد قبل مواجهة إشبيلية



وكالات / سما /

كشف مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو عن خوفه الكبير من مشكلة الإصابات قبل مواجهة نظيره إشبيلية الإسباني.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلة على ملعب “سانشيز بيزخوان” في عاصمة الأندلس على مضيفه إشبيلية ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو عن المباراة “لم يحصل أي لاعب على الراحة قبل المباراة سوى دافيد دي خيا، لعبنا أمام هيدرسفيلد تاون بكل اللاعبين المتاحين وتواجد أيضاً لاعبين شباب وهما هاميلتون وجوميز”.

وأضاف “بعض اللاعبين قد يتعافون قبل المباراة القادمة، أتوقع تواجد راشفورد وأندير هيريرا وأنتونيو فالنسيا وشفائهم قبل المواجهة، بالنسبة لبول بوجبا فإني لا أعرف موقفه من المباراة”.

وأكمل “مشاركة ماركوس روخو وفيل جونز ومروان فيلاينيوإبراهيموفيتش  صعبة، نحن نواجه مشاكل كثيرة في توقيت مهم”.

 

وكان مانشستر يونايتد قد واجه هيدرسفيلد تاون دون ماركوس راشفورد وأندير هيريرا وماركوس روخو وفيل جونز وأنطونيو فالنسيا ودالي بليند ومروان فيلايني وزلاتان إبراهيموفيتش بسبب الإصابة، وبول بوجبا بسبب المرض.

#جوزيه مورينيو

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