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برشلونة يتوصل لاتفاق نهائي بشأن التعاقد مع خليفة إنيستا

الثلاثاء 20 فبراير 2018 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يتوصل لاتفاق نهائي بشأن التعاقد مع خليفة إنيستا



وكالات / سما /

أكدت التقارير الصحفية الإسبانية أن نادي برشلونة قد توصل لاتفاق نهائي مع فريق جريميو البرازيلي حول التعاقد مع لاعب خط الوسط آرتور هنريك ميلو خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويعتبر آرتور ابن الـ21 عام أحد أهم الصفقات التي يسعى برشلونة لتحقيقها في الفترة المقبلة، حيث يتوقع له الجميع أن يكون خليفة القائد آندرياس إنيستا.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن برشلونة على بعد خطوة واحدة من إتمام التعاقد مع آرتور، حيث أتفق صباح اليوم كلاً من مسؤولي جريميو والنادي الإسباني على بنود الصفقة الرئيسية.

وأشارت الصحيفة أن إدارة جريميو اجتمعت مع مسؤولي برشلونة بقيادة المدير الرياضي روبيرت فيرنانديز في بورتو أليجري بالبرازيل مساء أمس للحديث عن الخطوط العريضة قبل إتمام الصفقة بشكل نهائي.

وكشفت الصحيفة أن إدارة برشلونة عرضت مبلغ 30 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات على الصفقة كي يتعاقد مع آرتور.

وأضافت الصحيفة أن من الممكن تعاقد البلوجرانا مع آرتور ومن ثم إعارته لمدة موسم لفريق جريميو على أن يعود لبرشلونة في صيف عام 2019.

#برشلونة #إنيستا

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