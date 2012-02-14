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كندا تعرب عن قلقها من عمليات الترحيل الجماعي للاجئين في اسرائيل

الثلاثاء 20 فبراير 2018 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كندا تعرب عن قلقها من عمليات الترحيل الجماعي للاجئين في اسرائيل



/وكالات/

أعربت كندا عن قلقها من مخطط اسرائيل لترحيل مهاجرين أفارقة بشكل جماعي بحسب ما أعلن مسؤول كندى الإثنين.

وقال متحدث باسم وزيرة الشؤون الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إن اوتاوا "قلقة" من قيام إسرائيل بطرد الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين الذين ينتمون للجنسية الإريتريين والسودانية، حيث أنذرتهم أما بالرحيل قبل الأول من أبريل أو المخاطرة بمواجهة السجن لمدد غير محددة.

وكانت الأمم المتحدة قد انتقدت سياسة الطرد الإسرائيلية التى تمنح كل مهاجر 3500 دولار وبطاقة طائرة، واعتبرتها بأنها غير آمنه أو مترابطة.

وقال ادم أوستين المتحدث بإسم فريلاند "كندا لا تدعم سياسات الترحيل الجماعى لطالبى اللجوء"، مضيفا أن عمليات الطرد تنتهك حقوق المهاجرين بموجب اتفاقية جنيف التى وقعت عليها إسرائيل.

وأضاف "بما أننا البلد الذى يعيد توطين العدد الأكبر من طالبى اللجوء الأفارقة القادمين من إسرائيل، نحن على اتصال مباشر مع حكومة إسرائيل لننقل قلق كندا حول هذا الوضع".

وفى تقرير للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان نشر فى يناير القت كندا الضوء على "التمييز المؤسسى والمجتمعى" فى إسرائيل ضد الأقليات وخاصة بالنسبة إلى المهاجرين الأفارقة.

وذكر التقرير أن "طالبى اللجوء الأفارقة يفتقدون الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية"، وحذر أيضا من أن المهاجرين قد يكونون "عرضة للضغط لقبول التعويض للترحيل الطوعي أو يسجنون إلى أجل غير مسمى فى حال رفضوا الرحيل".

#كندا #اسرائيل #ترحيل جماعي #لاجئين غير شرعيين

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