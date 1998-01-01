قائد الجيش اللبناني: سنتصدى لأي عدوان إسرائيلي مهما كلف الثمن

بيروت / وكالات /

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون إن قواته ستتصدى لأي عدوان إسرائيلي على البلاد مهما كلف الثمن.

وأضاف العماد جوزيف عون: "نجدد رفضنا القاطع لإقدام إسرائيل على المس بسيادة لبنان وبحقه استثمار جميع موارده".

وشدد عون: "دعم الاستقرار والتنمية في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط" في النادي العسكري المركزي - المنارة، على أن الجيش لن يوفر وسيلة متاحة للتصدي لأي عدوان إسرائيلي مهما كلفه ذلك من أثمان وتضحيات.

جاءت تلك التصريحات خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي الثامن بعنوان: "دعم الاستقرار والتنمية في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط"، والذي ينظمه مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني برعاية الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، وبمشاركة شخصيات وطنية ودبلوماسية وعسكرية، وباحثين وأكاديميين من لبنان وبلدان عربية وإقليمية ودولية ومن منظمات مختلفة.

هذا وتحاول الولايات المتحدة التوسط بين البلدين بعد تصاعد حدة التوتر بشأن جدار حدودي تبنيه إسرائيلي وبسبب قرار لبنان التنقيب عن الغاز والنفط قرب منطقة بحرية متنازع عليها.