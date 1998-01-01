الصحة: عودة الحياة للمرافق الصحية بعد المنحة القطرية

غزة / سما /

ثمنت وزارة الصحة المنحة الإغاثية العاجلة التي أعلنت عنها دولة قطر الشقيقة لإغاثة القطاع الصحي في غزة والذي تعصف به عديد الأزمات التي أثرت بشكل غير مسبوق على تقديم الخدمة الصحية.

وقالت الوزارة في بيان لها، "إن الموقف القطري ممثلا بإعلان سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني عن تخصيص المنحة الإغاثية العاجلة لهو تأكيد على نهج عربي وإسلامي كريم من دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا ومؤسسات في الوقوف إلى جانب شعبنا في أصعب الظروف وتقديم المساعدة في مختلف القطاعات خاصة القطاع الصحي".

وتابعت "فاليوم تبادر دولة قطر الشقيقة بمد شرايين الحياة الى مرافق وزارة الصحة التي تعطلت فيها الخدمات وتعيد الابتسامة لأطفال مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال, وتعزز من صمود أهلنا في شمال قطاع غزة بإعادة العمل في مستشفى بيت حانون وإلى اسناد خدمات المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالأدوية.

كما وعبرت الوزارة عن أصدق مشاعر الامتنان والشكر لمعالي السفير المهندس محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة بتواجده اليوم في غزة وبين أهله لإيصال هذه الرسالة الأخوية من دولة قطر ومن سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني لتكون بلسما يضمد آهات وجراحات مرضانا الذين يقدرون عاليا هذا الموقف الأصيل .