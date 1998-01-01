حماس تدعو لتشكيل حكومة إنقاذ وطني

رام الله / سما /

قال الناطق الإعلامي باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم، أن تصريحات رئيس حكومة الوفاق الوطني دكتور رامي الحمد الله كاذبة ومضللة.

واوضح برهوم في تصريح صحفي مساء الاثنين، إن تصريحات د. رامي الحمد الله إصرار على الكذب والتضليل وتغطية على دوره المشين في تفاقم أزمات غزة والتلذذ على عذابات أهلها.

وشدد أن هذه التصريحات اللامسؤولة تؤكد صوابية موقف الحركة من ضرورة رحيل هذه الحكومة الانفصالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تخدم الكل الفلسطيني وتساهم بشكل كبير في إنجاز الوحدة والمصالحة.

وكان الحمد الله قد قال إن: "موازنة الحكومة لعام 2018، تشتمل على موازنة للمحافظات الجنوبية قطاع غزة وفق الوضع القائم في ظل عدم التمكين الكامل والفاعل للحكومة".