مردخاي: اعتبارا من اليوم الجيش سيستعمل اجراءات قاسية اكثر ضد المتظاهرين على حدود غزة

القدس المحتلة / سما /

هدد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية "يؤاف مردخاي" مساء اليوم الاثنين بأن الجيش الإسرائيلي سيستعمل القوة والعنف ضد المظاهرات الشعبية على حدود قطاع غزة.

وأضاف المنسق أن الجيش بدء من اليوم سيستخدم إجراءات وصفها بالقاسية والصارمة جدا ضد المتظاهرين على الحدود، قائلاً "التظاهرات تجاوزت الخط الأحمر ويجب أن تتوقف قبل أن يستعمل الجيش إجراءات بشكل أقسى مما هو عليه الآن".

واعترف المنسق الإسرائيلي، بقتل 15 فلسطينيًا، وجرح 400 آخرين، برصاص قوات الجيش، خلال المظاهرات الشعبية في الأشهر القليلة الماضية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن السبت الماضي عن إصابة 4 جنود اثنين منهم بحالة خطرة بينهم ضابط وقائد سرية جراء انفجار عبوة ناسفة في دورية على حدود خانيونس جنوب القطاع، أثناء محاولتهم إنزال علم فلسطيني مُشرك بعبوة ناسفة وفق زعم الجيش.