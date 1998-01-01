جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مردخاي: اعتبارا من اليوم الجيش سيستعمل اجراءات قاسية اكثر ضد المتظاهرين على حدود غزة

الإثنين 19 فبراير 2018 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مردخاي: اعتبارا من اليوم الجيش سيستعمل اجراءات قاسية اكثر ضد المتظاهرين على حدود غزة



القدس المحتلة / سما /

هدد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية "يؤاف مردخاي" مساء اليوم الاثنين بأن الجيش الإسرائيلي سيستعمل القوة والعنف ضد المظاهرات الشعبية على حدود قطاع غزة.

وأضاف المنسق أن الجيش بدء من اليوم سيستخدم إجراءات وصفها بالقاسية والصارمة جدا ضد المتظاهرين على الحدود، قائلاً "التظاهرات تجاوزت الخط الأحمر ويجب أن تتوقف قبل أن يستعمل الجيش إجراءات بشكل أقسى مما هو عليه الآن".

واعترف المنسق الإسرائيلي، بقتل 15 فلسطينيًا، وجرح 400 آخرين، برصاص قوات الجيش، خلال المظاهرات الشعبية في الأشهر القليلة الماضية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن السبت الماضي عن إصابة 4 جنود اثنين منهم بحالة خطرة بينهم ضابط وقائد سرية جراء انفجار عبوة ناسفة في دورية على حدود خانيونس جنوب القطاع، أثناء محاولتهم إنزال علم فلسطيني مُشرك بعبوة ناسفة وفق زعم الجيش.

#مردخاي #غزة #متظاهرين

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يعثر على نبع ماء حار خلال بحثه عن الأنفاق على حدود غزة

موقع اسرائيلي ينقل عن مردخاي : عباس استجاب لمطلبنا وابعد اعداءنا عن مركزية فتح

نبيل شعث- ارشيف

شعث : نحن على اعتاب مرحلة قاسية اخطر من نكبة 1948

بحرية القسام - ارشيف

يديعوت: القسام يطور قدراته ويمتلك منظومات بحرية لتنفيذ عمليات قاسية

القيادة الفلسطينية

مصادر: القيادة الفلسطينية رفضت التهديدات بعقوبات قاسية ونجحت في نهاية المطاف

مواجهات- ارشيف

قوات الاحتلال تطلق النار وقنابل الغاز تجاه الشبان المتظاهرين شرقي غزة

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس: عملت بلاطاً بليرة يومياً ومن ثم فراشا والهندسة كانت حلمي

فشل باغتصابها فضربها بالأحجار وذبحها ليرميها بالصرف الصحي..جريمة قتل طفلة تهز مصر

فيديو.. حزب الله ينشر تهديداً للاحتلال: سنقصفكم

سقوط صاروخ في "شاعر هنيغف"و طائرات الاحتلال تقصف بشكل عنيف غزة

صور: تعرّف على المسيح اليهودي المخلص.. تزوج 20 امرأة

فتح معبر رفح باتجاه واحد لمدة يوم لعودة العالقين في مطار القاهرة

فيديو: كاتب سعودي: الآذان مرعب ويثير الفزع في بلادنا ويجب تقليص المساجد

الأخبار الرئيسية

الحمد الله وبشارة والشيخ و كحلون ومردخاي

الحمد الله وبشارة والشيخ يلتقون كحلون ومردخاي في رام الله

قصف غزة -ارشيفية

صحيفة عبرية: جولة التصعيد مع قطاع غزة انتهت وأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين

نفق - ارشيفية

ليبرمان يكشف: الجيش دمر نفقا في غزة الليلة قرب معبر كرم ابو سالم

العمادي

العمادي: بناء على علاقتنا مع حماس واسرائيل أؤكد انه لا يوجد نية لأي طرف الدخول في حرب

حماس و حزب الله

محلل اسرائيلي يزعم: حماس تحاول تقليد حزب الله عسكريًا .. لكن غزة ليست لبنان

الاتصالات الفلسطينية