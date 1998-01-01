شركات النظافة بمستشفيات غزة تستنكر تهجم بعض العمال على العمادي

غزة / سما /

استنكرت شركات النظافة في مستشفيات قطاع غزة ما حصل من تصرفات قام بها عمال النظافة بعد انتهاء المؤتمر الصحفي للسفير القطري محمد العمادي في مستشفى الشفاء.

واعتبرت الشركات في بيان لها أن "ما حصل عمل فردي وغير مسؤول وغير لائق بحق السفير العمادي، متقدمةً باعتذار رسمي بالنيابة عن العمال.

وثمنت الشركات دور قطر تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه القضية الفلسطينية، موضحة أن ما حصل هو نتيجة خيبة الأمل التي إصابة العمال من عدم حل قضيتهم التي شارفت على خمسة شهور.

وتابعة الشركات "علماً أنهم كانوا على أمل كبير حيث كانت هناك العديد من الروايات التي تحمل لهم بشرى حل قضيتهم إلا أنهم تفاجأوا بعدم حل قضيتهم وأن عقودهم مع السلطة الفلسطينية ولا يوجد لهم حل فكانت لهم مثل الصاعقة بأن تحل قضيتهم على يد سيادة السفير محمد العمادي".