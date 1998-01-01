جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ليبرمان يكشف: الجيش دمر نفقا في غزة الليلة قرب معبر كرم ابو سالم

الإثنين 19 فبراير 2018 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يكشف: الجيش دمر نفقا في غزة الليلة قرب معبر كرم ابو سالم



القدس المحتلة / سما /

 قال أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، أن قوات سلاح الجو دمرت الليلة الماضية نفقا تابعا للمقامة، قرب موقع كرم أبو سالم المجاور لحدود مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن ليبرمان قوله قبيل بدء اجتماع لحزب إسرائيل بيتنا "لم يكن الأمر بسيطا، لكننا نفذنا الهجوم دون سابق إنذار، وكنا نعلم كيف يجب أن نتعامل مع هذا التهديد".

ودعا الإسرائيليين على الجبهتين الشمالية والجنوبية لمواصلة روتين حياتهم بشكل طبيعي.

وتطرق ليبرمان لقضية إعادة جثث الشهداء الفلسطينيين، مؤكدا على ضرورة عدم إعادتها لكنه استدرك بأن الحكومة ملزمة بالقرار الصادر عن المحكمة العليا وما سيصدر من قرار جديد بعد الالتماس الذي قدمته عائلة الجندي هدار غولدن.

وأشار إلى أنه طلب من المستشار القانوني لوزارة الجيش بإعداد مشروع قانون يخص هدم منازل منفذي العمليات.

أخبار ذات صلة

طائرات الاحتلال تقصف نفقا قرب معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة

سرايا القدس - الجهاد الاسلامي

مفزاك لايف يكشف : الجهاد الإسلامي تنصت على الجيش الإسرائيلي قبل الاشتباك

الشهيد احمد جرار

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة : الشهيد جرار قاد سيارة هجوم نابلس وقائد الخلية أفلت من الجيش

نفق - ارشيفية

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل نفق غزة "الاستراتيجي ".. ونتنياهو وليبرمان يتوعدان حماس

خسوف القمر

فلسطين على موعد مع خسوف جزئي للقمر الليلة الساعة 8:22

ازمة كهرباء غزة -ارشيفية

توزيع كهرباء غزة : تحسن في جدول وصل التيار الكهربائي ابتداء من الليلة

الأكثر قراءة اليوم

انضمام ابو مرزوق والرشق لوفد حماس بالعاصمة المصرية "القاهرة

سقوط صاروخ في "شاعر هنيغف"و طائرات الاحتلال تقصف بشكل عنيف غزة

فشل باغتصابها فضربها بالأحجار وذبحها ليرميها بالصرف الصحي..جريمة قتل طفلة تهز مصر

قصص من فندق ريتز كارلتون.. تمت إزالة الأشياء الحادة أو الثقيلة خوفا من انتحار الامراء

مدير أوكسفام في هايتي يعترف باستقدام عاهرات لمقر إقامته خلال مهمة إغاثة

صور: تعرّف على المسيح اليهودي المخلص.. تزوج 20 امرأة

ترامب : "انهم يموتون من الضحك في موسكو . استفيقي يا اميركا!"

الأخبار الرئيسية

العمادي

العمادي: بناء على علاقتنا مع حماس واسرائيل أؤكد انه لا يوجد نية لأي طرف الدخول في حرب

حماس و حزب الله

محلل اسرائيلي يزعم: حماس تحاول تقليد حزب الله عسكريًا .. لكن غزة ليست لبنان

معبر رفح -ارشيفية

فتح معبر رفح باتجاه واحد لمدة يوم لعودة العالقين في مطار القاهرة

الرئيس عباس

الرئيس عباس : عملت بلاطاً بليرة يومياً ومن ثم فراشا والهندسة كانت حلمي

قصف غزة -ارشيفية

سقوط صاروخ في "شاعر هنيغف"و طائرات الاحتلال تقصف بشكل عنيف غزة

الاتصالات الفلسطينية