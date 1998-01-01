ليبرمان يكشف: الجيش دمر نفقا في غزة الليلة قرب معبر كرم ابو سالم

القدس المحتلة / سما /

قال أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، أن قوات سلاح الجو دمرت الليلة الماضية نفقا تابعا للمقامة، قرب موقع كرم أبو سالم المجاور لحدود مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن ليبرمان قوله قبيل بدء اجتماع لحزب إسرائيل بيتنا "لم يكن الأمر بسيطا، لكننا نفذنا الهجوم دون سابق إنذار، وكنا نعلم كيف يجب أن نتعامل مع هذا التهديد".

ودعا الإسرائيليين على الجبهتين الشمالية والجنوبية لمواصلة روتين حياتهم بشكل طبيعي.

وتطرق ليبرمان لقضية إعادة جثث الشهداء الفلسطينيين، مؤكدا على ضرورة عدم إعادتها لكنه استدرك بأن الحكومة ملزمة بالقرار الصادر عن المحكمة العليا وما سيصدر من قرار جديد بعد الالتماس الذي قدمته عائلة الجندي هدار غولدن.

وأشار إلى أنه طلب من المستشار القانوني لوزارة الجيش بإعداد مشروع قانون يخص هدم منازل منفذي العمليات.