جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الإعلام" اقتحام قوات الاحتلال لمنزل مدير عام الوزارة في الجنوب بلطجة

الإثنين 19 فبراير 2018 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

تعتبر وزارة الإعلام اقتحام الاحتلال منزل المدير العام لمكتبها في الخليل الزميل إسماعيل جحشن، والتنكيل به، وتهديده بتسليم نجله صلاح استمراراً للعدوان المسعور، الذي يطال حراس الحقيقة.

وتؤكد أن البلطجة الاسرائيلية جزء من محاولات إسكات الصوت الحر، وإرهاب رسل الكلمة، وفرسان الصورة، وثنيهم عن تأدية واجبهم الوطني والمهني، ومجابهة الراوية الإسرائيلة المسمومة، التي تحرض على شعبنا، وتستبيح لحمنا الحي.

وتحث الوزارة الاتحاد الدولي للصحافيين، ونقاباتهم،  والأطر المدافعة عن السلطة الرابعة على توفير الحماية لإعلاميينا ومؤسساتهم.

وتكرر دعوة مجلس الأمن الدولي لإنفاذ قراره 2222 الخاص بتوفير الحماية للصحافيين، وضمان عئم إفلاتهم من العقاب.

#وزارة الإعلام #قوات الاحتلال

أخبار ذات صلة

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

الشهيد محمود ابو خلفية -جنين

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في "مخيم جنين" فجر اليوم

غزة -ارشيفية

مدير الصليب الاحمر : قطاع غزة "سفينة" تغرق ببطء ويجب انقاذها

مدير مركز دراسات سعودي

هكذا دافع مدير مركز دراسات سعودي عن "يهودية القدس" وأحقية اليهود بها

محمد مرتجى

سلطات الاحتلال تقرر مواصلة اعتقال "محمد مرتجى " ممثل "تيكا" التركية بغزة

صواريخ غزة - ارشيف

"قوات العاصفة - فتح الانتفاضة" تتتبنى اطلاق صاروخين على اشكول وتتعهد بتصعيد قادم

الأكثر قراءة اليوم

انضمام ابو مرزوق والرشق لوفد حماس بالعاصمة المصرية "القاهرة

سقوط صاروخ في "شاعر هنيغف"و طائرات الاحتلال تقصف بشكل عنيف غزة

فشل باغتصابها فضربها بالأحجار وذبحها ليرميها بالصرف الصحي..جريمة قتل طفلة تهز مصر

قصص من فندق ريتز كارلتون.. تمت إزالة الأشياء الحادة أو الثقيلة خوفا من انتحار الامراء

مدير أوكسفام في هايتي يعترف باستقدام عاهرات لمقر إقامته خلال مهمة إغاثة

صور: تعرّف على المسيح اليهودي المخلص.. تزوج 20 امرأة

ترامب : "انهم يموتون من الضحك في موسكو . استفيقي يا اميركا!"

الأخبار الرئيسية

نفق - ارشيفية

ليبرمان يكشف: الجيش دمر نفقا في غزة الليلة قرب معبر كرم ابو سالم

العمادي

العمادي: بناء على علاقتنا مع حماس واسرائيل أؤكد انه لا يوجد نية لأي طرف الدخول في حرب

حماس و حزب الله

محلل اسرائيلي يزعم: حماس تحاول تقليد حزب الله عسكريًا .. لكن غزة ليست لبنان

معبر رفح -ارشيفية

فتح معبر رفح باتجاه واحد لمدة يوم لعودة العالقين في مطار القاهرة

الرئيس عباس

الرئيس عباس : عملت بلاطاً بليرة يومياً ومن ثم فراشا والهندسة كانت حلمي

الاتصالات الفلسطينية