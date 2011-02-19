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"أسرى فلسطين" المختطف ضرار ابوسيسى ينهى 7 أعوام في سجون الاحتلال

الإثنين 19 فبراير 2018 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات بان المهندس المختطف لدى الاحتلال " ضرار موسى يوسف أبو سيسي" 48 عام من قطاع غزة, انهى اليوم سبعة أعوام في سجون الاحتلال ، ودخل عامه الثامن بعد ان تم اختطافه من اوكرانيا خلال عملية أمنيه للموساد .

وأوضح الباحث "رياض الاشقر" الناطق الإعلامي للمركز بان وحدة من الموساد الإسرائيلي قامت في 19/2/2011 بمهاجمه  المهندس "ابوسيسى" في إحدى محطات السكة الحديدية في اوكرانيا، وسيطروا عليه بعد تخديره، ونقله الى دولة الاحتلال، حيث استفاق في مركز تحقيق عسقلان، لتوجه له تهمه تطوير صواريخ المقاومة، ولم يعلن الاحتلال عن اختطافه سوى بعد أسبوعين من الحادثة .

وأضاف "الاشقر" بأن "ابوسيسى" والذى يعمل رئيس قسم التشغيل في محطة توليد الكهرباء بغزة تعرض لتحقيق عنيف وقاسى لأكثر من 3 شهور بعد اختطافه ، بحجه ان شارك بفاعليه في تطوير وتحسين اداء صواريخ القسام، وقد حكمت عليه محكمة بئر السبع المركزية بعد 4 سنوات من اعتقاله،  بالسجن الفعلي لمدة 21 عام ، وقام الاحتلال بعزله ما يزيد عن 3 سنوات كاملة، حتى انها ابقت على عزله بعد الاتفاق خلال اضراب الكرامة على انهاء عزل جميع الاسرى .

وأشار "الاشقر " الى ان "ابوسيسى" نتيجة التحقيق القاسي وظروف العزل والاهمال الطبى الذى تعرض له اصيب بالعديد من الامراض التي اثرت على صحته بشكل كبير، حيث نقل  إلى مستشفى الرملة وكذلك  "سوروكا" اكثر من مرة و يعانى من وجود جرثومة في المعدة، تسببت له بألم شديد في المعدة ويصاحبها عدم القدرة على التوازن، وفقر بالدم، كذلك يعانى من مشاكل في القلب ومرض الضغط و الغضروف وضيق تنفس اضافة الى الآلام المستمرة في الرأس ( الشقيقة ) وناك خطورة على حياته.

#أسرى فلسطين

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