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تطبيق Sweatcoin يمنحك المال مُقابل ممارستك للمشي

الإثنين 19 فبراير 2018 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطبيق Sweatcoin يمنحك المال مُقابل ممارستك للمشي



وكالات / سما /

هل كنت تتخيل أن تحصل على دخل من ممارستك لرياضة المشي؟ الآن أصبح حُلمك حقيقة مع تطبيق Sweatcoin المُتاح مجانًا على متجر App Store، وهو الذي يقوم بعد خطوات المشترك ومكافأته عليها ويعتمد التطبيق على مبدأ بسيط جدًا وهو الحركة.

جدير بالذِكر أن التطبيق يعمل حاليًّا في بريطانيا والولايات المُتحدة الأمريكية، وسوف يصل إلى أوروبا في القريب العاجل.

يقوم التطبيق بمتابعة حركة المستخدم عن طريق GPS ويدفع وحدة نقدية واحدة من عملة السويت كوين Sweatcoin مقابل كل ألف خطوة، يستطيع المستخدم الشراء بالنقود التي سوف يجمعها من متجر افتراضي مُنشأ من التطبيق نفسه حيث يحتوي هذا المتجر على مختلف أنواع معدات اللياقة البدنية، وبطاقات الهدايا وعدد من العروض الأخرى.

تطبيق Sweatcoin يمنحك المال مُقابل ممارستك للمشي

لتوضيح الفكرة أكثر يمكننا القول أن المستخدم الذي يجمع 15 سويت كوين Sweatcoin يستطيع شراء منتجات تبلغ قيمتها ما يعادل 25 دولار.

قال المُؤسس المشارك أوليج فومينكو أنه تم تنفيذ هذا المشروع بفضل تقنية البلوكشين blockchain (هي تقنية لتخزين والتحقق من صحة وترخيص التعاملات الرقمية في الإنترنت بدرجة أمان عالية)، وهنا يجب أن ننوه أن إمكانية الغش معدومة بفضل هذا النظام.

يعتبر الهدف الأساسي لهذا التطبيق هو الحفاظ على صحة المشتركين وجعلهم يظهرون بمظهر رشيق، بالإضافة إلى الربح المادي لكلا الطرفين، حيث سيحصل المطورون على أرباحهم عن طريق الإعلانات التي سوف تظهر للمستخدمين.

تقول الشركة الناشئة أنها جمعت أكثر من 5 ملايين مشترك في العام الماضي، وزادت الإيرادات بنسبة 266% في الربع الأخير، وهناك أكثر من 2 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا على التطبيق، كما وينمو التطبيق بشكل مستمر، ويُعتبر بأنه من أكثر تطبيقات اللياقة البدنية الأسرع نموًا في متجر App Store، وفي المرتبة الثانية من حيث التطبيقات المجانيّة.

وهنا لا بد من الإشارة أن عملة السويت كوين هي عملة رقمية مثل العملة المشهورة البيتكوين، ويعتبر كل من العملتين من مفرزات تقنية البلوكشين.

#تطبيق #المشي

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