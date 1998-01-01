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أهلي الخليل يتمسك بصدراة دوري المحترفين

الإثنين 19 فبراير 2018 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهلي الخليل يتمسك بصدراة دوري المحترفين



رام الله / سما /

احتفظ أهلي الخليل بقمة دوري الوطنية موبايل للمحترفين، في نهاية الجولة الـ15 من المسابقة، رغم تعادله السلبي مع مضيفه هلال القدس، السبت.

وابتعد الأهلي بفارق نقطة، عن أقرب مطارديه، حيث استفاد من خسارة شباب الخليل، الوصيف، ليتمسك بالصدارة، بـ29 نقطة، مقابل 26 نقطة لهلال القدس، صاحب المركز الرابع، والذي يمتلك مباراة مؤجلة.

أما جبل المكبر، فاقتنص فوزا مثيرا من شباب الخليل، بنتيجة (2/1)، ليعود بكل قوة لأجواء المنافسة، على لقب الدوري.

وكانت المباراة أقرب للتعادل (1/1)، بعدما عدل شباب الخليل النتيجة، عبر لاعبه الواعد، ثائر أبو رموز.

لكن نجم المكبر، شهاب القمبر، أهدى فريقه الفوز الأغلى هذا الموسم، حيث توقف رصيد شباب الخليل، عند 28 نقطة، وهو نفس رصيد جبل المكبر، صاحب المركز الثالث.

#أهلي الخليل #المحترفين

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