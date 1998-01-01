بيت لحم: القبض على مروج عملة مزورة في بيت لحم

بيت لحم/سما/

أحبط جهاز المخابرات العامة في محافظة بيت لحم وبعد جهد استخباري أدى إلى معلومات مؤكدة حول نية احد المواطنين من سكان بيت لحم عملية ترويج عملة مزورة في السوق المحلي .

وقامت قوة من الجهاز بمداهمة منزل المشتبه فيه وبعد التفتيش تم العثور على مبلغ من العملة المزورة من فئة 200 شيكل وتم إلقاء القبض على المشتبه فيه الذي اقر بتخطيطه لتسريب المبلغ في السوق المحلي، وتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وفي الوقت الذي يشكر جهاز المخابرات العامة المواطنين على تعاونهم الدائم ، إلا انه يؤكد على أهمية محاربة هذه الأعمال التي تهدف إلى المساس بالأمن الاقتصادي للسوق الفلسطيني ويؤكد الجهاز على ضرورة إبلاغ جهات الاختصاص عن أي شخص يشتبه بنشاطه في هذا المجال