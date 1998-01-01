جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بيت لحم: القبض على مروج عملة مزورة في بيت لحم

الإثنين 19 فبراير 2018 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم/سما/

 أحبط جهاز المخابرات العامة في محافظة بيت لحم وبعد جهد استخباري أدى إلى معلومات مؤكدة حول نية احد المواطنين من سكان بيت لحم عملية ترويج عملة مزورة في السوق المحلي .

وقامت قوة من الجهاز بمداهمة منزل المشتبه فيه وبعد التفتيش تم العثور على مبلغ من العملة المزورة من فئة 200 شيكل وتم إلقاء القبض على المشتبه فيه الذي اقر بتخطيطه لتسريب المبلغ في السوق المحلي، وتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وفي الوقت الذي يشكر جهاز المخابرات العامة المواطنين على تعاونهم الدائم ، إلا انه يؤكد على أهمية محاربة هذه الأعمال التي تهدف إلى المساس بالأمن الاقتصادي للسوق الفلسطيني ويؤكد الجهاز على ضرورة إبلاغ جهات الاختصاص عن أي شخص يشتبه بنشاطه في هذا المجال

#شرطة #بيت لحم #تزوير

أخبار ذات صلة

غزة : مروج للمخدرات يصيب مواطن بنيران مسدسه أثناء هروبه من الشرطة

اطلاق نار على منفذ عملية طعن - أرشيف

صور ..إصابة شرطيين إسرائيليين في عملة طعن بالقدس واستشهاد المنفذ

مثقال السالمي

غزة: الامن يلقي القبض على قاتل مثقال السالمي في مخيم الشاطئ

الضميري - ارشيف

ضميري : القينا القبض على مطلوبين هددوا بتدمير مراكز أمنية فلسطينية في الخليل

المباحث تلقى القبض على المتهم بوفاة المسن "غباين " بتل الهوى

نداء خلايلة

فتاة استدرجته .. الشرطة تلقي القبض على قتلة الشاب "خلايلة من الخليل "

الأكثر قراءة اليوم

انضمام ابو مرزوق والرشق لوفد حماس بالعاصمة المصرية "القاهرة

سقوط صاروخ في "شاعر هنيغف"و طائرات الاحتلال تقصف بشكل عنيف غزة

فشل باغتصابها فضربها بالأحجار وذبحها ليرميها بالصرف الصحي..جريمة قتل طفلة تهز مصر

قصص من فندق ريتز كارلتون.. تمت إزالة الأشياء الحادة أو الثقيلة خوفا من انتحار الامراء

مدير أوكسفام في هايتي يعترف باستقدام عاهرات لمقر إقامته خلال مهمة إغاثة

صور: تعرّف على المسيح اليهودي المخلص.. تزوج 20 امرأة

ترامب : "انهم يموتون من الضحك في موسكو . استفيقي يا اميركا!"

الأخبار الرئيسية

نفق - ارشيفية

ليبرمان يكشف: الجيش دمر نفقا في غزة الليلة قرب معبر كرم ابو سالم

العمادي

العمادي: بناء على علاقتنا مع حماس واسرائيل أؤكد انه لا يوجد نية لأي طرف الدخول في حرب

حماس و حزب الله

محلل اسرائيلي يزعم: حماس تحاول تقليد حزب الله عسكريًا .. لكن غزة ليست لبنان

معبر رفح -ارشيفية

فتح معبر رفح باتجاه واحد لمدة يوم لعودة العالقين في مطار القاهرة

الرئيس عباس

الرئيس عباس : عملت بلاطاً بليرة يومياً ومن ثم فراشا والهندسة كانت حلمي

الاتصالات الفلسطينية