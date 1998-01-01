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العمادي: بناء على علاقتنا مع حماس واسرائيل أؤكد انه لا يوجد نية لأي طرف الدخول في حرب

الإثنين 19 فبراير 2018 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي: بناء على علاقتنا مع حماس واسرائيل أؤكد انه لا يوجد نية لأي طرف الدخول في حرب



غزة / سما /

أكد السفير القطري محمد العمادي خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة الإثنين، عدم وجود نية لدى أي طرف بالتصعيد أو الدخول في حرب في قطاع غزة.

وقال العمادي "بشأن ما يتم تداوله عن حرب قادمة، أؤكد أنه وبناء على علاقتنا بالجانبين "حماس واسرائيل"  لا توجد نية لأي طرف بالتصعيد أو الدخول بمواجهة من شأنها أن تشعل المنطقة بالكامل".

في سياق متصل أكد العمادي، أن إجمالي المنح الإنسانية القطرية العاجلة لغزة بلغت، 9 مليون دولار، منها منحة وقود مستشفيات غزة 500 ألف دولار وتكفي لأكثر من شهر، والادوية والمستلزمات الطبية 2 مليون دولار، والطرود الغذائية والغاز الطهي 2.6 مليون دولار في غزة.

وفيما يخص ترميم بيوت الفقراء فقد تم تخصيص مليون دولار، ومليون دولار لتسديد رسوم الطلبة في الجامعات، وأخيرا مبلغ 2 مليون للحالات الإنسانية والمرضية

وأضاف أنه في الوقت الذي يرى العالم سكان قطاع غزة ويراقبهم يتعرضون للموت والقهر ويموتون ببطء، جاءت هذه المنحة الإنسانية الإغاثية، ونأمل أن تكون حافزا قويًا نشهد بعدها حراكا دولياً لإنقاذ غزة.

وشدد على ضرورة إيجاد حل دائم لقضية موظفي غزة، في إطار المصالحة الفلسطينية، قائلاً: "إذا تمت المصالحة فستنتهي أزمة الموظفين، ويجب أن يكون هناك حلولًا جذرية لملف الموظفين وليس فقط رواتب شهر أو شهرين".

وتابع "نحن متواصلون دائما مع الحكومة والمؤسسات الدولية، ونعمل بتنسيق كامل مع السلطة الفلسطينية، والمواد التي تضمنتها المنحة دخلت عبر السلطة".

بدوره، اعتبر مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة، ماتياس شمالي، أن ما قامت به قطر لغزة يجب اتباعه من كافة الدول لإنقاذ الوضع في القطاع.

#العمادي #حماس #غزة #حرب

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