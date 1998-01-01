حبس مذيعة مصرية بتهمة التحريض على خطف الأطفال

عالم الفن

السلطات المصرية تلقي القبض على مقدمة برنامج "صبايا الخير" واثنين من فريق البرنامج بتهمة التحريض على الخطف بعد تصوير حلقة مثيرة.

الحبس أربعة أيام على ذمة التحقيق للإعلامية المصرية ريهام سعيد هو قرار نيابة شرق القاهرة الذي اتخذه وكلاء النيابة العامة المكلفون بالتحقيق في قضية التحريض على خطف الأطفال.

منتج برنامج "صبايا الخير" الذي يعرض على قناة النهار الفضائية حُكم عليه بالمدة نفسها.

ونفت مقدمة برنامج "صبايا الخير" ريهام سعيد خلال التحقيقات تسلمها أي قرار باستدعائها للتحقيق أو ضبطها وإحضارها في واقعة حلقة "خطف الأطفال"، لذا سلمت نفسها للنيابة، وفق مصدر قضائي.

ريهام سعيد متهمة بالتحريض على خطف الأطفال بعد فبكرة حلقة من برنامج صبايا الخير

وعرضت ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير"، مقطع فيديو ادعت فيه نجاح أسرة البرنامج في إعادة طفلين مختطفين إلى أهلهم، كما عرضت مداهمة الشرطة لمكان العصابة.

خلال التحقيق مع أفراد العصابة، اعترف أحدهم بأنه قام بخطف هؤلاء الأطفال بعد ما حرضته معدة البرنامج على ذلك بهدف فبركة الحلقة.

وألقت السلطات المصرية القبض على معدة البرنامج والمصور ووجهت لهما اتهامات باختطاف طفلين في منطقة السلام شرقي القاهرة.

ما الذي حدث؟

وقالت المعدة في التحقيقات، إن رئيس تحرير البرنامج وطاقمه اتفقوا على إعداد حلقة من البرنامج تتناول ظاهرة خطف الأطفال، وتم التوصل لشخص يدعى إسلام على دراية بعصابة تقوم بخطف الأطفال، حيث قرروا الاتصال بأفراد العصابة والاتفاق معهم على شراء طفلين مقابل 300 ألف جنيه بهدف الإيقاع بالعصابة.

وخلال عملية التسلم والتسليم ألقت قوات الأمن القبض على كل من تواجد في المكان، وشهد أفراد العصابة ضد فريق البرنامج بتهمة تحريضهم على خطف الأطفال.

وقرَّرت نيابة حوادث شرق القاهرة حبس المعدة والمصور لمدة 15 يوماً، مع استدعاء ريهام سعيد للتحقيق معها والاستماع لأقوالها.