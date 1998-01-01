جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

"الكوسوفي" يخسر 5 كغ خلال تدريباته لتجسيد دور "السطان الفاتح"

الإثنين 19 فبراير 2018 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الكوسوفي" يخسر 5 كغ خلال تدريباته لتجسيد دور "السطان الفاتح"



عالم الفن

خسر الفنان التركي كنان "إميرزلي أوغلو"، المعروف عربيا بـ"عمار الكوسوفي"، خمسة كيلوغرامات من وزنه، خلال مسيرته التدريبية لتجسيد دور السطان محمد الفاتح، في مسلسه الجديد الذي يبدأ عرضه قريبا.

ويأتي ذلك جراء التدريبات التي يتلقاها على ركوب الخيل، والقتال بالسيوف، والتي يجريها خمسة أيام في الأسبوع لمدة ساعتين، على مدار نحو 8 أشهر من التحضير، بحسب الإعلام التركي.

ومسلسل السلطان الفاتح، يبدأ عرضه نهاية شباط فبراير الجاري، على قناة "دي" التركية، ويجسد فيه الكوسوفي، دور السلطان محمد الثاني الملقب بالفاتح، إثر فتحه القسطنطينية عام 1453م، إسطنبول حاليا.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الفنان التركي يعمل بنفس الوقت على حمل الأثقال يوميا، من أجل الظهور بشكل مهيب، ويطالع بشكل يومي حياة السلطان الفاتح من المصادر التركية والأجنبية.

كما يأخذ إميرزلي أوغلو دروسا من مختصين ومؤرخين، ويتقاسم المعلومات التي يحصل عليها مع زملائه في العمل.

وخلال التصوير، يستخدم الفنان التركي 6 سيوف، ودرعين، وخناجر، و7 ملابس صممت له بالشكل المناسب، فيما يبلغ وزن الدرع الذي سيرتديه 17كغ.

أما فيما يتعلق بالإكسسورات، فقد تم تصميمها بعد الفحص الدقيق لتلك التي استخدمها السلطان الفاتح في حياته، ليتم إعادة صناعتها بنفس الشكل.

إميرزلي أوغلو (43) اشتهر في العالم العربي باسم “عمار الكوسوفي”، بعد دبلجة أولى مسلسلاته إلى العربية، وهو مسلسل "دموع الورد"، الذي عرض قبل سنوات، في القنوات العربية.

#عمار الكوسوفي #السطان الفاتح

أخبار ذات صلة

"الفاتح" العربي!!! (كاريكاتير) ...د.عبد الله اللقطة

سعد المجرد

باريس: أدلة جديدة "تثبت" تعرض سعد لمجرد لـ"الإبتزاز" في قضية "الاغتصاب"

المسلسل الفلسطيني "الفدائي".. يعالج قضيتي "الأسرى" و"التهويد"

"داعش" يتوعد "ميرنا" العراقية متسابقة "ذا فويس كيدز"

"Arab Idol" يستبدل "فلسطين" بـ"إسرائيل" في خرائطه

شاروخان

فيديو: "شاروخان" يلقي بـ"رامز" أرضا و يلقنه درسا قاسيا في "رامز تحت الأرض

الأكثر قراءة اليوم

انضمام ابو مرزوق والرشق لوفد حماس بالعاصمة المصرية "القاهرة

سقوط صاروخ في "شاعر هنيغف"و طائرات الاحتلال تقصف بشكل عنيف غزة

فشل باغتصابها فضربها بالأحجار وذبحها ليرميها بالصرف الصحي..جريمة قتل طفلة تهز مصر

قصص من فندق ريتز كارلتون.. تمت إزالة الأشياء الحادة أو الثقيلة خوفا من انتحار الامراء

مدير أوكسفام في هايتي يعترف باستقدام عاهرات لمقر إقامته خلال مهمة إغاثة

صور: تعرّف على المسيح اليهودي المخلص.. تزوج 20 امرأة

ترامب : "انهم يموتون من الضحك في موسكو . استفيقي يا اميركا!"

الأخبار الرئيسية

نفق - ارشيفية

ليبرمان يكشف: الجيش دمر نفقا في غزة الليلة قرب معبر كرم ابو سالم

العمادي

العمادي: بناء على علاقتنا مع حماس واسرائيل أؤكد انه لا يوجد نية لأي طرف الدخول في حرب

حماس و حزب الله

محلل اسرائيلي يزعم: حماس تحاول تقليد حزب الله عسكريًا .. لكن غزة ليست لبنان

معبر رفح -ارشيفية

فتح معبر رفح باتجاه واحد لمدة يوم لعودة العالقين في مطار القاهرة

الرئيس عباس

الرئيس عباس : عملت بلاطاً بليرة يومياً ومن ثم فراشا والهندسة كانت حلمي

الاتصالات الفلسطينية