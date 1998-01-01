"الكوسوفي" يخسر 5 كغ خلال تدريباته لتجسيد دور "السطان الفاتح"

عالم الفن

خسر الفنان التركي كنان "إميرزلي أوغلو"، المعروف عربيا بـ"عمار الكوسوفي"، خمسة كيلوغرامات من وزنه، خلال مسيرته التدريبية لتجسيد دور السطان محمد الفاتح، في مسلسه الجديد الذي يبدأ عرضه قريبا.

ويأتي ذلك جراء التدريبات التي يتلقاها على ركوب الخيل، والقتال بالسيوف، والتي يجريها خمسة أيام في الأسبوع لمدة ساعتين، على مدار نحو 8 أشهر من التحضير، بحسب الإعلام التركي.

ومسلسل السلطان الفاتح، يبدأ عرضه نهاية شباط فبراير الجاري، على قناة "دي" التركية، ويجسد فيه الكوسوفي، دور السلطان محمد الثاني الملقب بالفاتح، إثر فتحه القسطنطينية عام 1453م، إسطنبول حاليا.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الفنان التركي يعمل بنفس الوقت على حمل الأثقال يوميا، من أجل الظهور بشكل مهيب، ويطالع بشكل يومي حياة السلطان الفاتح من المصادر التركية والأجنبية.

كما يأخذ إميرزلي أوغلو دروسا من مختصين ومؤرخين، ويتقاسم المعلومات التي يحصل عليها مع زملائه في العمل.

وخلال التصوير، يستخدم الفنان التركي 6 سيوف، ودرعين، وخناجر، و7 ملابس صممت له بالشكل المناسب، فيما يبلغ وزن الدرع الذي سيرتديه 17كغ.

أما فيما يتعلق بالإكسسورات، فقد تم تصميمها بعد الفحص الدقيق لتلك التي استخدمها السلطان الفاتح في حياته، ليتم إعادة صناعتها بنفس الشكل.

إميرزلي أوغلو (43) اشتهر في العالم العربي باسم “عمار الكوسوفي”، بعد دبلجة أولى مسلسلاته إلى العربية، وهو مسلسل "دموع الورد"، الذي عرض قبل سنوات، في القنوات العربية.